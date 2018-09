Szokatlan módon igyekszik együttműködést kovácsolni Donald Trump az ENSZ Biztonsági Tanácsában Irán ellen. Az elnök – aki az ENSZ BT szerdai ülését is vezeti, mert jelenleg az Egyesült Államoké a testület soros elnöki tiszte – ehhez Oroszország együttműködését is meg kellene, hogy szerezze, bár nem sokkal előtte felszólalásában mészárlásnak nevezte azt, amit Oroszország és Irán Szíriában művel – írta a BBC. Hogy még csavarosabb legyen a nyilatkozat, Trump ezután kijelentette, hogy az Egyesült Államok mellett a két ország sokat tett azért, hogy Idlibben sikerült visszaszorítani a terroristákat.

Trump idén májusban mondta fel a 2015-ben, még Barack Obama alatt, az Egyesült Államok Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína és Oroszország által tető alá hozott egyezményt Iránnal és szankciókat léptetett életbe vele szemben.

A megállapodás célja az volt, hogy Irán polgári atomprogramja leple alatt sem juthasson atomfegyverhez. Cserébe akkor megszüntették az országgal szembeni szankciókat. Az EU továbbra is szeretné fenntartani az egyezményt, amely egyúttal a kereskedelmet is lehetővé teszi Iránnal. Erről kedden döntött is Brüsszel, létrehozva egy különleges mechanizmust, amely ezt az amerikai szankciók ellenére is biztosítja.

Trumpnak ennél fogva nehéz dolga lesz, ha létre akar hozni az Egyesült Államok vezetése mellett egy Iránnal szembeni szövetséget, épp annak a veszélynek – az iráni atomfegyvernek – a kiküszöbölésére, amelynek bekövetkeztével szemben épp a Washington által felrúgott egyezmény nyújtott garanciát.

Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini keddi nyilatkozata is azt jelzi, hogy ilyen újabb szövetség létrejöttére kevés az esély, azaz, Washingtonnak vissza kellene térnie a felrúgott atomalkuhoz.