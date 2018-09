Kemény vihar csaphat le görög szigetekre

Az erőssége miatt Földközi-tengeri hurrikánnak nevezett vihar közeledik görög szigetekhez, írja a Sky News. Várhatóan pénteken ér el a Jón-tenger szigeteihez, Kréta különösen veszélyben lehet.

24 óra alatt 250 mm eső is hullhat, áradásokra, földcsuszamlásokra is figyelmeztetnek. Több szigeten bezárták az iskolákat, és kompok sem indultak el a rossz időjárás miatt. Athénban is fák dőltek villanyvezetékekre, a tűzoltókat több mint 350 helyre riasztották.

A Reuters szerint pénteken Görögország déli részét egy 5,2-es erősségű földrengés is megrázta, de nem érkeztek hírek sérültekről.