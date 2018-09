A vízen landolt egy Boeing, mindenki túlélte

Tom Hanks, mint mindig, most is nagyszerű a Sullyban. De a Hudson-folyóra utasszállítóval leszálló pilóta történetében csak ez a 208 másodperces akció az érdekes, semmi több. Kritika.

A vízen landolt egy utasszállító gép a Mikronéziai Szövetségi Államokhoz tartozó Chuuk-szigetcsoporton, mindenki túlélte a balesetet, írja az AP hírügynökség.

Az Air Niugini légitársaság Boeing 737-ese egy sikertelen landolási kísérlet után csapódott a tengerbe, majd félig elmerült.

A fedélzeten harminchat utas és tizenegy főnyi személyzet volt.

Fotó: Social Media / Reuters

Az MTI Jimmy Emilióra, a repülőtér igazgatójára hivatkozva azt írja, hogy a pilóta 150 méterrel elvétette a leszállópályát.

Egy utas, Bill Jaynes elmondta, először azt hitte, hogy kemény landolásuk volt, de egy lyukat látott meg a gép oldalában, amin keresztül víz áramlott a törzsbe.

Azt gondolta, ez nem olyan, ahogy a dolgok leszálláskor történnek.

A kabinban derékig ért a víz, mielőtt a segítségükre siettek.

Még nem tudni, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta-e a balesetet.

Az Air Niugini 1973 óta működik Pápua Új-Guineában. Nemzetközi járataikat Boeing 767-esekkel és 737-esekkel teljesítik, a rövidebb távokon Fokker F-100-asok, Q400-asok és Dash 8-asok viszik az utasokat.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra a csodára, amelyik New Yorkban, a Hudson folyón történt 2009. január 15-én. Akkor a US Airways 1549-es járata 155 fővel a fedélzetén sikeresen leszállt a New York City-t és a New Jersey-beli Weehawken városát elválasztó Hudsonra.

A gép a LaGuardia repülőtérről szállt fel, és 859 méteren, úgy 3800 méterrel az utazómagasság alatt voltak, amikor egy kanadai vadludakból álló raj jött szembe velük. A pilóta, Chesley „Sully” Sullenberger hőstettéről film is készült Tom Hanks főszereplésével.