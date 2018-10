Ausztria igyekszik megfékezni a horvát fasisztákat, ezért usztasa jelképeket tilt be

Ausztria a világ egyik legeltökéltebb „jelképbetiltó” országa. Tucatnyi önkényuralmi és modern terrorszervezet által használt szimbólumot tiltott már be, most a horvát usztasákon a sor.

Javasoljuk, hogy a tiltott szimbólumok osztrák listáján tüntessük fel a a horvát usztasák egyes jelképeit - mindezt Herbert Kickl osztrák belügyminiszter jelentette be. A Balkan Insight beszámolója alapján a második világháborúban a nácikkal kollaboráló, rengeteg tömeggyilkosságot elkövető és haláltábort is üzemeltető usztasák jelképrendszeréről azonnal vita bontakozott ki, mert egyes osztrák szervezetek szerint nem elég széles a betiltandó jelképek listája.

A bleiburgi megemlékezés

Ausztriában a betiltásnak azért van különös jelentősége, mert a horvát usztasák elég aktívak az országban. A foci vébé idején a sok Bécsben élő horvát rendre usztasa jelszavakkal ünnepelte, a végül második helyezést elérő horvát csapatot.

Ráadásul a horvát nacionalisták minden évben az osztrák-szlovén határ ausztriai oldalán, Bleiburgban emlékeznek a horvát háborús áldozatokra, civilekre és a nácikkal szövetséges horvát erők katonáira. A horvát és az osztrák katolikus egyház mellett sokáig a horvát kormány is támogatta a rendezvényt, de miután az utóbbi években rendre erőszakba, zavargásokba, letartóztatásokba fulladt az esemény, a kormány kihátrált a támogatók közül. A tervezett rendelet-módosítás 2019. március 1-jén, két hónappal a következő Bleiburg-gyűlés előtt léphet hatályba.

Osztrák tiltások

Ausztria már ma is rengeteg jelképet tilt, a klasszikus önkényuralmi szimbólumok mellett nyugati szomszédunknál olyan szervezetek jelképeinek a viselése is tilos, mint az al-Kaida, az Iszlám Állam, a Hamász, a Kurdisztáni Munkáspárt, a Muszlim Testvériség, vagy a török Szürke Farkasok.

Izraeli elnök

A horvát usztasa mozgalom reneszánsza nem először vezetett nemzetközi bonyodalomhoz. Legutóbb a Horvátországba látogató Reuven Rivlin izraeli elnök is szóvá tette, hogy Horvátországnak szembe kell néznie saját fasiszta múltjával, ha a két ország barátságra törekszik.

Rivlin ellátogatott Jasenovacra is, a horvát Auschwitzba is, ahol a helyi koncentrációs táborban 80-90 ezer embert öltek meg, köztük nagyon sok gyereket. Az áldozatok több mint fele szerb volt, de horvát és boszniai zsidókat, cigányokat is kivégeztek, A közvéleményt ebben az időszakban az is megbolygatta, hogy a tábor közelében egy horvát emlékműre felkerült a Za dom spremni! (A hazáért készen állunk) usztasa köszöntés szövege is, ezt az emlékművet végül hosszas huzavona után távolabbra szállították.