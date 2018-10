Elhagyta Oroszországot a novicsokos ezredest lebuktató újságíró

Elhagyta Oroszországot az az újságíró, aki részt vett a novicsokos orosz ügynökök kilétét feltáró oknyomozó cikk elkészítésében – írta az orosz Tyelegram.

Szergej Kanyev gyors kiutazásáról – akkor még az újságíró nevének említése nélkül – nemrég maga Mihail Hodorkovszkij számolt be. Az egykori milliárdos, a felszámolt Jukosz olajtársaság egykori vezetője – aki Vlagyimir Putyin ellenlábasaként adócsalás vádjával több mint tíz évet ült Oroszországban –, oknyomozó portált finanszíroz, Kanyev is dolgozott ebben a csoportban, amelynek három tagja a nyáron a Közép-afrikai Köztársaságban vesztette életét, amikor az orosz zsoldosok körüli, Kremlig érő illegális üzletről készítettek anyagot – írta a Newsru.com Hivatalosan muszlim fegyveresek végeztek velük. A magánhadseregekről itt írtunk bővebben.

Kanyev hétfőn közölte, már a Baltikumban van. Ő állt kapcsolatban azokkal, akik Londonból tárták fel a Salisburyben novicsok idegméreggel végrehajtott támadás elkövetőinek kilétét. Az Egyesült Királyságban menedékjogot élvező egykori orosz katonai elhárító Szergej Szkripal és lánya, Julia ellen végrehajtott akcióval kapcsolatban egyre valószínűbb, hogy azt az orosz katonai elhárítás két, most már név szerint ismert tagja hajtotta végre. A Kreml tagadja, hogy bármi köze lenne az akcióhoz, a két férfi arról beszélt, hogy ők csupán turistaként voltak a Londonhoz közeli városban, ahol Szkirpalék éltek. (A támadást ők túlélték, kórházi kezelésük után ismeretlen helyen őrzik őket a brit hatóságok, egy vétlen házaspár nőtagja viszont meghalt, amikor férje átadta neki az egyik parkban talált parfümös üveget, amelyben az idegméreg volt.) A támadás újabb mélypontra lökte a brit-orosz és kapcsolatokat és nem segített az EU-orosz viszonyon sem. A történtek miatt London kérésére több EU-tag, így Magyarország is utasított ki orosz diplomatát, és újabb szankciók léphetnek életbe befolyásos oroszokkal szemben. Hivatalosan nem, de minden bizonnyal ez is összefüggésben állt azzal, hogy a nyáron a Chelsea milliárdos tulajdonosa, Roman Abramovics nem kapta meg az üzleti tevékenységet biztosító vízumát sem, ami akár a brit klub eladásához is vezethet.