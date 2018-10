Elrettentő példaként beszélt Orbánról a német államfő

Az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia, mondta Frank-Walter Steinmeier német államfő egy hétfői beszédében Münchenben. Steinmeier kiemelte, hogy Németország és legközelebbi európai szomszédjai a fájdalmas tapasztalataik miatt a jogállami biztosítékokra alapozták berendezkedésüket.

Esetükben ezt a nemzetiszocialista múlt tanulságaként teszik, de számos szomszédos országban a kommunista uralom felszámolása jegyében építettek olyan rendszert, amely az alkotmány és a jogrend kötelező erejére, illetve törvényhozói cselekvés bírósági és alkotmánybírósági ellenőrzésének civilizációs vívmányára épül, írta az MTI.

Steinmeier azzal folytatta, hogy ezek az államhatalom önkényes gyakorlását korlátozó biztosítékok nélkülözhetetlenek, a szabad jogállam lényegi elemét jelentik, mégis úgy tűnik, hogy törékennyé vált a jogállamiság és az emberi jogok körüli közmegegyezés, „hiszen egyes országokban, az Európai Unióban is megkérdőjelezik a liberális demokráciát és a jogállamot, és erősen korlátoznak, vagy akár meg is szüntetnek struktúrákat és jogi biztosító mechanizmusokat.” Itt a hivatalos szövegtől eltérve Orbán Viktor legutóbbi tusnádfürdfői beszédét hozta fel példaként, ami alapján belátható, miről is beszél.

Azzal folytatta, hogy a tekintélyelvűség igényével fellépő kormányok gyakran első lépésként csorbítják a bíróságok függetlenségét, korlátozzák az alapjogokat és a jogállamiságot biztosító előírásokat, és a független tisztségviselők helyére szolgálatkész embereket ültetnek. Az illiberális demokrácia gondolata Európa több részén fellendülőben van, ebben a rendszerben „a liberális demokráciának legalábbis az értékei már nem központi elemek az államszervezetben”, pedig az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia – fejtette ki Frank-Walter Steinmeier.

A szövetségi elnök azzal zárta gondolatát, hogy ezekért is nagyon fontos tudatosítani, hogy az európai jogi kultúra alapján nyugvó liberális nyugati demokrácia európai vívmány, Európa pedig „jogközösség, amely kiáll a hatalmi ágak szétválasztása, a jogállam, a kisebbségek védelme, az alapjogok érvényesítése és a független bíróságok mellett”.