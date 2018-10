Közel 23 millió forintért ölték meg a szlovák újságírót

70 ezer eurót, átszámítva 22,7 millió forintot fizettek Jan Kuciak szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolásáért, írja az Új Szó. Az ügyet felügyelő ügyész sajtótájékoztatón jelentette be azt is, hogy Kuciak barátnőjének megölésére nem vonatkozott a megrendelés. Az is kiderült, hogy a gyilkos fegyvert nem találták meg, ahogy a megrendelőt sem.

A gyilkosság miatt eddig négy személy ellen indítottak vádat, ők név szerint Szabó Tamás, Miroslav Marcek, Andruskó Zoltán és Alena Zsuzsová. Ellenük hét hónapos nyomozás után találtak annyi bizonyítékot, amelyek alapján vádat lehet emelni.

Az elkövetőnek készpénzben fizettek ki 50 ezer eurót, illetve megígérték, hogy elengedik a 20 ezer eurós tartozását. Jaromir Ciznar főügyész erősnek tartja a bizonyítékokat, de akkor lesz csak nyugodt, ha mind a négy embert elítélik, illetve megköszönte a külföldi segítségnyújtást a nyomozásban, különösen az Europolét. Ettől függetlenül az olasz rendőrséggel való együttműködés folytatódik, marad a nemzetközi nyomozócsoport is.

A rendőrség a mobiltelefont is lefoglalta, amelyen keresztül előkészítették a gyilkosságot, és azt elmondták, hogy a négy vádlott milyen szerepet töltött be a gyilkosságban. Az elkövető Szabó Tamás volt, a sofőr Miroslav Marcek, a közvetítő Andruskó Zoltán, a feltételezett megrendelő pedig Alena Zsuzsová.

Jan Kuciakot és élettársát február végén ölték meg a saját házukban, mindkettőjüket lelőtték. A 27 éves Kuciak az olasz maffia szlovákiai kapcsolatairól szóló oknyomozó cikken dolgozott, amikor meggyilkolták. Halála után tüntetések kezdődtek Szlovákiában, amibe végül belebukott a belügyminiszter és a rendőrkapitány is.