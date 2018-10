Rendőrök és ügyvédek sztrájkolnak két szomszédnál

Hétfőn Szlovéniában a rendőrök úgynevezett puha sztrájkba léptek, amelynek célja béremelés kiharcolása, valamint, hogy ismét olyan magasabb bérkategóriába kerüljenek, amely szerintük a felelősségük miatt megilleti őket – írta az MTI.

A szlovén rendőrök már sztrájkoltak idén februárban. Csatlakoztak ahhoz a sztrájkhullámhoz, amelyben a közszférában dolgozók a bérek erőteljes növelését követelték. A sztrájkok mindaddig tartottak, amíg le nem mondott Miro Cerar kormányfő. Sajtóhírek szerint távozásának egyik oka éppen a munkabeszüntetések és a szakszervezetek nyomásgyakorlása volt.

Az új kormány komolyan veszi a rendőrök aggodalmait, és a szakszervezetek kérését prioritásként kezeli - reagált a kabinet.

Bostjan Poklukar belügyminiszter már jelezte, hogy hajlandó tárgyalni a szakszervezetekkel. Úgy vélte, rendkívül fontos, hogy "építő jellegű párbeszéd során megfelelő megoldásokat találjanak".

A közszférában dolgozók szakszervezetei szerint ötödik éve nőtt a hazai össztermék (GDP), ennek ellenére a 2012-ben, a gazdasági válság miatt hozott, a közalkalmazottakat sújtó bérkorlátozások még mindig érvényben vannak.

A közszférában az elmúlt években átlagban 7 százalékos volt a béremelés, és a 2012-ben hozott megszorítások egy részét is eltörölte a kormány.

A szlovén gazdaság többéves recesszió után 2013-ban mutatott először fellendülést.

A szlovén kormány makroökonómiai elemzésekkel foglalkozó hivatala (UMAT) szeptemberben 4,4 százalékra csökkentette idei tavaszi, 5,1 százalékos GDP-előrejelzését, a jövő évre várható GDP-növekményt pedig 3,8-ról 3,7 százalékra módosította.

Egynapos sztrájkot tartanak a szerbiai ügyvédek hétfőn, mert még nincs látható előrelépés és kézzelfogható eredmény a július végén meggyilkolt kollégájuk, Dragoslav Misa Ognjanovic ügyében.

Az ügyvéd több hírhedt alvilági vezetőt is védett az utóbbi években, korábban Slobodan Milosevic néhai szerb és jugoszláv elnök védője volt a hágai Nemzetközi Törvényszéken.

Lawyer who defended Serbian warlord Slobodan Milosevic murdered outside his Belgrade home: Dragoslav Ognjanovic was killed late Saturday outside his home in Belgrade... https://t.co/QwotsvJ2Iu pic.twitter.com/zULXl7EdW8

