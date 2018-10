Lángolt egy komp 335 emberrel a fedélzetén a Balti-tengeren

Cikkünk folyamatosan frissül.

335 utas vesztegel egy kompon a Balti-tengeren, amin tűz ütött ki, miután robbanás történt a gépházában, írja az RT. A lángot a mentőcsapat vezetője szerint azóta sikerült megfékezni.

A komphajó Németországból tartott Litvániába, most nem messze az orosz Kalinyingrád partjaitól a tengeren leállítva sodródik.

The Lithuanian military says a ferry with 335 people on board is on fire in the Baltic Sea

Az orosz és litván mentőcsapatok már úton vannak a hajó felé. Áldozatról egyelőre nincs hír, az utasokat a komp egy biztonságos részébe terelték át.

A Regina Seaways típusú hajó a egy dán hajózási céghez tartozik, és 2010-ben építették.

There was an #explosion in the engine room on the passenger #ferry flying the Lithuanian flag in the Baltic Sea, 335 people were on board, including 37 crew membershttps://t.co/ctVk8GwhvA #Lithuania pic.twitter.com/coPb2uAkkZ