Csoda, hogy még nem dőlt össze San Francisco új tömegközlekedési központja

Alig több mint egy hónapos működés után már be is kellett zárni San Francisco legújabb közlekedési központját, a Salesforce Transit Centert, miután a munkások repedéseket fedeztek fel a terminál harmadik emeletét tartó acélgerendákon – írja a Planetizen.

A 2,2 milliárd dolláros terminált csaknem tíz éves építkezés után, augusztus 11-én adták át nagy csinnadrattával, szeptember 25-én azonban az éppen a harmadik emeleti mennyezeti paneleket felszerelő munkások arra lettek figyelmesek, hogy az egyik, az emeletet tartó acélgerenda meg van repedve.

A terminált, és a környező utcákat azonnal lezárták, hogy kivizsgálhassák a problémát, és megállapították, hogy az átadás óta

a 19 méteres gerendán egy 76 centi hosszú, 10 centi mély repedés keletkezett.

Az éjszaka folyamán az is kiderült, hogy nemcsak ez, hanem egy másik tartógerenda is meg van repedve, bár az nem ekkora mértékben. Ez elsősorban azért aggasztó, mert ezek a gerendák tartják a terminál parkosított tetejét, valamint az alatta található buszmegállót is, így értelemszerűen elég fontos lenne, hogy rendeltetésszerűen végezzék a dolgukat.

Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi okozta a repedéseket, de az sincs kizárva, hogy a tervezés során nem vették figyelembe a tető, illetve a buszmegálló által okozott kettős nyomást. A helyszínre vasárnap érkeztek meg az új acélgerendák, a munkások pedig már el is kezdték a hibák kijavítását, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor nyithat ki újra a terminál.