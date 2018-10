Trump: Tudom, hogy nem gondolkozol, sose teszed

Donald Trumpnak éppen tegnap sikerült beteljesítenie az egyik kampányígéretét, sikerült ugyanis elérnie, hogy újraírják a Kanada, Mexikó és az USA között '94-ben létrejött kereskedelmi megállapodást, a NAFTA-t. Az elnököt láthatóan eléggé felpörgette a dolog, az ügyről tartott sajtótájékoztatón ugyanis elég keményen kiosztotta az ABC és a CNN újságíróit is, amikor a megállapodás helyett az egész országot foglalkoztató Brett Kavanaugh-ügyről kérdezték – írja az ABC.

Előbb az ABC újságírója, Cecilia Vega kért szót, amit Trump meg is adott, utána viszont rögtön elkezdett arról beszélni, hogy a nő teljesen ledöbbent azon, hogy őt választotta.

A nő erre azt válaszolta, hogy ilyesmiről nincs szó – egészen pontosan azt mondta, hogy "I'm not. Thank you, Mr. President." –, Trump azonban ehelyett valószínűleg azt hallhatta, hogy "I'm not thinking Mr. President.", azaz "Nem gondolkozom, elnök úr" ugyanis azt válaszolta, hogy

tudom, hogy nem gondolkozik, sose teszi.

Vega láthatóan nem is akarta elhinni a hallottakat, de Trump sürgetésére inkább mégis feltette a kérdését a Kavanaugh-üggyel kapcsolatban. Az elnök ebbe is belekötött, mondván a dolognak nincs köze a sajtótájékoztató témájához, a nő pedig hiába fejtette ki, hogy jelenleg ez az ügy foglalkoztatja az embereket, hajthatatlan volt, így végül kapott egy kérdést a megállapodásról is, amire válaszul elmondta, szerinte a Kongresszus meg is szavazza majd az egyezményt.

Később aztán a CNN újságírója is hasonlóan járt. Kaitlan Collins is megpróbált kérdéseket feltenni a Kavanaugh-üggyel kapcsolatban, de Trump egyszerűen csak annyit mondott, ez nem szép dolog, aztán felszólított egy másik újságírót.

Végül aztán Collinsnak sikerült belőle kicsikarni néhány választ, de ebben sem volt köszönet: Trump előbb arról beszélt, hogy

Kavanaugh sokat beszél a sörről, sőt, fiatalkorában problémája is volt az itallal,

aztán arról, hogy az elmúlt húsz évben senkit nem érdekelt Kavanaugh viselkedése,

végül pedig arról, hogy ő személy szerint nem iszik alkoholt.

Collins a válaszokat követően rámutatott, hogy Trump ezzel egyáltalán nem válaszolta meg a neki feltett kérdést, mire az elnök csak annyit mondott,

oké, most már tényleg elég volt ebből.

Annak ellenére egyébként, hogy Trump kategorikusan kerülte a Kavanaugh-üggyel kapcsolatos kérdések megválaszolását, tényleg fontos ügyről van szó, amivel mi is bővebben foglalkoztunk, ezt a cikkünket itt olvashatja el.