Nagy buli után nagy ijedség a berlini szexklubban

Egy berlini szexklub vendégeinek azt javasolják a hatóságok, hogy forduljanak orvoshoz, miután szombaton egy "buli" után bakteriális agyhártyagyulladással rosszul lett egy vendég, írja a BBC.

Az érintett KitKatClub azt közölte, hogy a férfi súlyos állapotban van, de nekik eddig egy alkalmazottjuk sem mutatott fertőzöttségre utaló tüneteket, de azért mindenki kapott antibiotikumot. Eddig 100 embert kezeltek elővigyázatosságból. A bakteriális agyhártyagyulladás szoros fizikai kapcsolattal terjed, és órákon belül életveszélyes tud lenni.

A férfi szombaton a CarneBall Bizarre című fétispartin vett részt, majd hétfőn orvoshoz ment, mert nem volt jól.

