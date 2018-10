Megszavazta a szenátus Trump vitatott főbírójelöltjét

A pártvonalak mentén megosztott amerikai szenátusi bizottság továbbküldte Trump jelöltjét a teljes szenátus elé, de egy republikánus feltételt szabott. Közben Brett Kavanaugh és az őt nemi erőszakkal vádló Christine Blasey Ford szenátusi meghallgatása új lökést adott a #metoo-mozgalomnak. Hetvenéves nők mesélik el régi felkavaró élményeiket, újra kell értékelni a nyolcvanas éveket is.

Amy Schumer és Emily Ratajkowski is tiltakozott Trump szexuális bűncselekményekkel vádolt főbírójelöltje ellen.

A washingtoni szenátus 50:48 arányban támogatta Brett Kavanaugh kinevezését az Egyesült Államok alkotmánybíróságaként is működő legfelsőbb bíróság tagjává. A szenátorok helyükről egyenként felállva, név szerint szavaztak róla. Kavanaugh megválasztása ellen a szavazás napján is tüntettek a szenátus épületénél.

A szűk többsége úgy lett meg Kavanaugh-nak, hogy egy demokrata szenátor, Joe Manchin is támogatta, a republikánus Lisa Murkowski pedig, aki egy korábbi szavazási fordulóban még nemmel szavazott rá, most tartózkodott, hogy egy republikánus szenátortársának, Steve Dainesnek emiatt ne kelljen visszarepülnie Washingtonba a lánya szombati esküvőjéről.

Kavanaugh megosztó személyét jól mutatja, hogy az elmúlt száz évben ez volt a legkiélezettebb szavazás egy legfelsőbb bírósági tagról a szenátusban. 1991-ben a George H. W. Bush által jelölt, szintén szexuális zaklatás gyanújába keveredett Clarence Thomast 52:48 arányban szavazták meg a szenátorok.

A most 53 éves Kavanaugh élete végéig a kilenc fős legfőbb bírói testület tagja lehet. Kinevezését Donald Trumpnak még alá kell írnia. A Fehér Ház rögtön a szavazás után bejelentette: Kavanaugh felesketésére a lehető legrövidebb időn belül sor kerül. Az amerikai legfelsőbb bíróságban így konzervatív többség alakult ki.

Több nő is megvádolta Kavanaugh-t, aki mindent tagadott

A Donald Trump által a rettentő fontos társadalmi-politikai ügyekben a végső szót kimondó testületbe jelölt Kavanaugh megválasztása biztosnak tűnt az elmúlt hónapokban, hiszen a republikánusoknak megvolt az 51 fős többségük a 100 fős szenátusban.

A bírójelölt beválasztásának folyamata azonban teljesen új szintre emelkedett az elmúlt hetekben, miután több nő is évtizedekkel ezelőtti szexuális zaklatással vádolta meg. Kavanaugh mindent tagadott, és politikai indíttatású lejárató kampányról beszélt.

Az ügy végletesen megosztja az USA-t, a héten készült felmérés szerint 42 százalék támogatja Kavanaugh-t, 48 százalék viszont ellenzi. Azonban azon túl, hogy ki kinek hisz, az elmúlt hetek új lendületet adtak a #metoo-mozgalomnak is, és a Kavanaugh-t elsőként megvádoló nő, valamint a bíró meghallgatásában csúcsosodtak ki a múlt héten.

A drámai meghallgatás után az igazságügyi bizottságban pártvonalak mentén pénteken 11-10 arányban megszavazták Kavanaugh támogatását, ezzel továbbküldték a jelöltet a teljes szenátus elé. Ugyanakkor Jeff Flake republikánus szenátor azt a feltételt szabta, hogy egy rövid FBI-vizsgálat is induljon az ügyben.

Az FBI-vizsgálatról sem volt egyetértés

A demokraták szerint az alig egy hét alatt összeállított FBI-anyag messze nem teljes, míg a republikánusok szerint nem erősíti meg a Kavanaugh elleni vádakat. A 46 oldalas jelentés lényegében az FBI által elkészített interjúk összesítése, kommentárok és következtetések nélkül. Miután a dokumentumról is pártvonalak mentén oszlott meg a vita, pénteken már biztossá vált, hogy Kavanaugh hamarosan beülhet a legfelsőbb bíróságba.

Az első szavazáson a szenátus 51-49 arányban továbbléptette a bírót a végszavazás felé. A korábban bizonytalan három republikánus, és egy demokrata közül a republikánus Flake és Susan Collins támogatta Kavanaugh-t, ahogy a demokrata Joe Manchin is. A republikánus Lisa Murkowski szavazott nemmel. Így a mindkét oldalról átszavazó 1-1 szenátor kiegyenlítette egymást.

A végszavazás előtt Murkowski már jelezte, hogy nem fogja támogatni Kavanaugh-t, de tartózkodni fog. Ez lesz a nászajándéka Steve Daines republikánus szenátornak, akinek így a szavazás miatt nem kell visszarepülnie Washingtonba a lánya esküvőjéről.

Folyamatosak voltak a tüntetések

A hét végén is folytatódó tüntetéseken több mint háromszáz embert tartóztattak le, köztük volt Amy Schumer komikus-színésznő, és Emily Ratajkowski modell-színésznő is. A Kavanaugh kinevezése ellen tiltakozók mellett a bíró mellett is sokan tüntettek az elmúlt hetekben a Capitoliumnál.

Trump is rendszeresen megszólalt az ügyben, és megvédte Kavanaugh-t. A hét végén Trump is sorosozni kezdett, azt állította, hogy a milliárdos és társai állhatnak a Kavanaugh elleni tüntetések mögött.

Hosszú időre konzervatív irány jöhet

Az összesen kilenc tagú, élethosszig kinevezett legfelsőbb bíróság az USA politikai, kulturális és gazdasági karakterét meghatározó legfontosabb ügyeiben mondhatja ki a végső szót, kvázi alkotmánybíróságként működik. A testület döntései a precedensjog miatt jogszabályként hatnak, és évtizedekre meghatározzák az Egyesült Államok társadalmi berendezkedésének jogi kereteit. A legfelsőbb bíróság jelentőségéről itt írtunk bővebben>>>

A testületben több fontos döntésben is a mérleg nyelvét jelentő Anthony Kennedy bíró júniusban mondott le, helyette az egyértelműen konzervatív Kavanaugh beszavazásával a republikánusok hosszú időre konzervatív irányba billenthetik a testületet. Ez számos rettentő fontos ügyben számíthat majd a következő években.