Vizsgálat indult a törököknél az eltűnt szaúdi újságíró ügyében

Vizsgálatot indított az ügyészség Isztambulban Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró ügyében, akit azóta nem látott senki, hogy kedden meglátogatta hazája ottani főkonzulátusát.

Hasogdzsi a szaúdi abszolút monarchia bírálója. Tavaly hagyta el az országot, és azóta az Egyesült Államokban él. Kedden azért kereste fel az isztambuli szaúdi konzulátust, mert szüksége volt szaúdi dokumentumokra, hogy házasságot köthessen. Menyasszonya az épületnél várta, és szerinte Hasogdzsi nem jött ki az épületből, és azóta senki sem látta.

A török és a szaúdi vezetés egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazott meg az ügyben. A szaúdi hatóságok szerint Hasogdzsi még aznap elhagyta a konzulátus épületét, de Törökország szerint ezt semmi nem támasztja alá. Pénteken Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg azt is felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át a konzulátus épületét.

A Human Rights Watch emberi jogi civil szervezet alapos vizsgálatot sürget az ügyben, és hangsúlyozza, hogy ha a szaúdi hatóságok titokban őrizetbe vették az újságírót, az gyakorlatilag államilag végrehajtott emberrablásnak minősül.

Dzsamál Hasogdzsi rendszeresen szerepelt az arab hírtelevíziók kommentátoraként, és korábban a szaúdi hírszerzést vezető Turki al-Fejszál herceg, egykori londoni és washingtoni nagykövet tanácsadója is volt. Többször készített interjút Oszama bin Ladennel, az elmúlt időszakban több cikkében is bírálta az arab királyság fellépését a másként gondolkodókkal szemben, a szaúdi intervenciót Jemenben, és hazája Katar és Kanada elleni megnyilvánulásait is. (MTI)