Nem volt megfelelő jogosítványa a New Yorkban limuzinnal karambolozó sofőrnek

Nem volt megfelelő jogosítványa annak a limuzin sofőrnek, aki szombaton egy születésnapot ünneplő társaságot szállított, és karambolozott New York állam Schoharie városában. A limuzin, benne tizennyolc emberrel a lejtős úton rohant bele egy kávézó előtti autóba. Mind a tizennyolc utas és a kávézó előtt álló két ember meghalt. Ráadásul maga az átalakított limuzin sem ment át az általános ellenőrzésen, így az utakra sem vihették volna ki, írja a CNN.

Egy 2001-es Ford Expedition kocsi lett átalakítva limuzinná, aminek látványát a szemtanúk is furcsának találták. A tulajdonos limuzin társaságnak korábban már négy autóját is kivonták a forgalomból az elmúlt két évben. A hatóságok most azt akarják elérni, hogy a nyomozás végéig egyáltalán ne használhassák a többi autójukat sem. Az effajta szerkezetmódosított kocsik a hatóságokat is régóta aggasztják, mert gyakran a biztonság rovására mennek. Az ilyen autókhoz pedig külön jogosítvány kell.

A baleset oka egyelőre ismeretlen, de már nyomoznak az ügyben, írja a BBC. Egy közelben élő nő arról számolt be, hogy először egy hangos csattanást, majd sikoltozást hallott.

Azt még vizsgálják, hogy a sofőr hajtott túl gyorsan, hogy a fékek nem működtek, vagy az utasok nem voltak bekötve. Az átalakított kocsiban újdonsült házasok, szülők, fiatal párok és négy lánytestvér is ült. Kedd estére virrasztást szerveznek az áldozatok emlékére.