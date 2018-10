Azonosították a Szkripal-ügy második gyanúsítottját

Az orosz katonai hírszerzés (GU) katonaorvosaként azonosította a Szkripal-ügy második, eddig csak álnéven ismert gyanúsítottját a Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport, adta hírül az MTI.

Ugyanez az angliai székhelyű, vizsgálatainak eredményeit online blogfelületén ismertető civil szervezet azonosította nem egészen két héttel ezelőtt a Salisbury városában Novicsok típusú katonai idegméreggel elkövetett márciusi merényletkísérlet első gyanúsítottját, aki az orosz katonai hírszerzés Anatolij Vlagyimirovics Csepiga nevű ezredese.

A Bellingcat hétfő este bejelentette, hogy vizsgálatai szerint a második gyanúsított valódi neve Alexandr Jevgenyevics Miskin. Miskin a szervezet szerint a GU katonaorvosa, aki 1979-ben született, az orosz fegyveres erők elit orvosi akadémiáján szerzett diplomát, majd a katonai hírszerzés szolgálatába állt.

Second Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov is really GRU military doctor Alexander Mishkin, investigative website @bellingcat claimshttps://t.co/ylKHGPLene pic.twitter.com/rdEyfbwdpt