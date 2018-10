Váratlanul lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet

Váratlanul lemondott Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Donald Trump elnök pedig elfogadta a lemondást kedden, írja az Axios hírportál értesülése alapján a BBC. Habár Nikki Haley több alkalommal összetűzésbe keveredett az amerikai elnökkel, sajtóhírek szerint a lemondása a magas rangú fehér házi tisztviselőket is meglepte.

A Fehér Ház egyelőre nem erősítette meg a hírt, de azt elismerték, hogy Trump és Haley között volt egy megbeszélés, és az elnök tweetelt is arról, hogy nagy bejelentésre készül "barátjával", Haley nagykövettel.

Haley Twitter-fiókjáról azóta eltűnt a bemutatkozó szövegből minden olyan részlet, ami arra utal, hogy ő az amerikai ENSZ-nagykövet.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.