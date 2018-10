Macedóniában elindult a "Beteg" hadművelet

Macedónia éppen a névváltoztatás levezénylésével küzd, de közben jut energia a korábbi kormánytagok elszámoltatására is. A volt miniszterelnök kettő, a korábbi belügyminiszter hat évre börtönbe mehet. Most pedig elindult az egykori miniszterelnök-helyettes, illetve egészségügyi miniszter ellen is egy vizsgálat. Ebben csak az a meglepő, hogy ő a mostani kormánynak is tagja.