Melania Trump is rúgatott ki embereket a Fehér Házból

Melania Trump amerikai first lady egy interjúban arról beszélt, hogy hogy még mindig vannak olyan emberek az amerikai kormányzatban, akikben férje, Donald Trump szerinte nem bízhat meg. Melania adott is tanácsokat, hogy kit tart megbízhatatlannak, de Trump dönti el, mit kezd ezekkel. „Néhányan már nem dolgoznak ott" – tette hozzá.

Szeptember elején a New York Timesban jelent meg egy névtelen fehér házi forrástól egy vezércikk, amiben azt állította, hogy az elnöknek dolgozva több kollégájával együtt valójában tudják, hogy Trump közveszélyes, hülyeségeket csinál, és igyekeznek mindent megtenni, akár az elnök ellenében is, hogy elkerüljenek egy katasztrófát. Már akkor többen úgy gondolták, hogy a cikk után a korábbinál is bizalmatlanabb lesz a légkör a Fehér Házban.

Melania Trump az ABC News-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy az online zaklatások (cyberbullying) egyik fő célpontjának tartja magát, ez is közrejátszott abban, hogy elindítsa az ezek ellen létrehozott „Be Best" kezdeményezését. Szerinte nagyon fontos, milyen hatások érik a gyerekeket, hogy aztán felnőve hogyan állnak az ilyen kérdésekhez.