A meggyilkolt újságíró miatt világcégek bojkottálják Rijádot

Lemondta részvételét a CNN amerikai hírtelevízió és a Financial Times című brit napilap is pénteken az október végén Rijádban tartandó Saudi Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró feltételezett meggyilkolásával összefüggésben, írja az MTI.

Nem sokkal később a Bloomberg hírügynökség is jelezte, hogy nem vesz részt médiapartnerként a rendezvényen.



Az ügy miatt már a The New York Times, a The Economist, az Uber, a Viacom és a Huffington Post is lemondta részvételét a rendezvényen, amelynek célja az üzleti és az innovációs szféra vezetőinek összekapcsolása.

Dzsamál Hasogdzsinak azt követően veszett nyoma, hogy október 2-án besétált hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a hivatalos dokumentumokat. Az újságíró tavaly óta az Egyesült Államokban élt. Első körben nem sikerült elintéznie a papírokat, és elutazott egy londoni konferenciára. Londonból azonban telefonon sikerült időpontot egyeztetnie a főkonzulátussal, és október 1-én vissza is tért a török metropoliszba, hogy másnap helyi idő szerint 13 óra 14 perckor belépjen a diplomáciai épület kapuján.

A The Washington Post című amerikai napilap - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt - azt közölte csütörtök este internetes oldalán, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátus épületében. Az amerikai lap előtt még a török tévéadó is elkezdett ilyen felvételeket közzétenni. Rijád tagad, szerintük az újságíró távozott a konzulátusról.

Fotó: Reuters Tv / Reuters Egy biztonsági kamera felvétele arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi belép az épületbe

Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy ezen a ponton még úgy tervezi, hogy részt vesz és megtartja előadását a rijádi konferencián október 23. és 25. között, de megvizsgálja a dolgot, ha új információk jelennek meg az ügyben. Hozzátette: ő maga közvetlenül nem beszélt szaúdi tisztségviselőkkel, de mások az amerikai kormányból kapcsolatban vannak Rijáddal.

Richard Branson brit milliárdos bejelentette, hogy felfüggeszti Szaúd-Arábiához kötődő üzleti kapcsolatait, és egyelőre - a Hasogdzsi-ügyben folyó nyomozás lezárultáig - leállítja irányítói tevékenységét két szaúdi idegenforgalmi projektben. A Virgin-birodalom élén álló üzletember továbbá ideiglenesen felfüggeszti azokat a tárgyalásokat is, amelyeket a Virgin Galactic és a Virgin Orbit űrkutatási vállalatokba való esetleges szaúdi beruházásról kezdtek.

Ha igaznak bizonyulnak a hírek Dzsamál Hasogdzsi törökországi eltűnésével kapcsolatban, akkor az nyilvánvalóan megváltoztatja azt, hogy mi, a nyugati világban mennyire köthetünk üzleteket a szaúdi kormánnyal

- közölte Branson.

Didier Billion, a párizsi Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Intézetének (Iris) helyettes vezetője szerint viszont a befektetőknek túlságosan sok érdekük fűződik a jó viszonyhoz, és nem szívesen vesznek össze Szaúd-Arábiával. A cégek többsége nem fog elsápadni ettől a történettől. Esetleg annyi történhet, hogy egyes vállalatok alacsonyabb szinten képviseltetik majd magukat a rijádi konferencián - mondta.

Hasogdzsi rendszeresen szerepelt az arab hírtelevíziók kommentátoraként, korábban a szaúdi hírszerzést vezető Turki al-Fejszál herceg, egykori londoni és washingtoni nagykövet tanácsadója is volt. Többször készített interjút Oszama bin Ladennel, az elmúlt időszakban több cikkében is bírálta az arab királyság fellépését a másként gondolkodókkal szemben, a szaúdi intervenciót Jemenben, és hazája Katar és Kanada elleni megnyilvánulásait is.