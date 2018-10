Teljes a zűrzavar a brexittel kapcsolatban

Folytatódik a brexittel kapcsolatban az a különös kettősség, hogy miközben minden illetékes, elsősorban Theresa May brit miniszterelnök és Dominic Raab kilépésügyi miniszter arról nyilatkoznak, hogy nagyon közel van a megállapodás, addig semmilyen részletben nem látszik a közös brit álláspont. Ráadásul minden politikus kihasználja a fokozott figyelmet arra, hogy bizonyítsa, ő rendíthetetlen, történelmi távlatokban gondolkodó politikus.

Az már csak hab a tortán, hogy miközben a britek nem tudnak megállapodni a saját álláspontjukról, az esetleges közös álláspont még egyáltalán nem biztos, hogy tetszeni fog az Európai Uniónak, amely számtalanszor nyilvánvalóvá tette, a különböző uniós szabadságjogok kéz a kézben járnak, nem lesz brit cherry-picking, vagyis nem lehet a gazdasági előnyöket úgy kiaknázni, hogy a kötelességektől szabadulna Nagy-Britannia.

Az egyetlen esély

A két legkritikusabb kérdés, amely természetesen egymással is összefügg, hogy lesz-e ellenőrzés az ír – észak-ír határon, és nagy-Britannia belép-e, és ha igen, milyen időtávon a vámunióba.

Vélhetően egyezség csak akkor lehet, ha az Egyesült Királyság egésze határozatlan ideig az EU vámuniójában marad, Észak-Írország pedig a belső piac része lesz – így egyelőre nem kellenne határellenőrzés Írország és Észak-Írország között.

Mindenkinek van egy feltétele

Csakhogy erre mindenki beszól, a London-párti észak-ír anglikánok minden olyan lépést, amely csökkenti a kötődést Nagy-Britanniához elleneznek, így akár teljesen megvonhatják May támogatását. Ez azért veszélyes, mert a bonyolult sakkjátszmában Theresa May már így is kisebbségre olvadt belső támogatása tovább csökkenhet, paradox módon legfeljebb egy esetben maradhat fenn, ha nem lesz megállapodás, vagyis Nagy-Britannia egy no deal brexittel ugrik a sötétségbe.A

Dominic Raab például akkor nem tudja támogatni a megállapodást, ha a vámunió határozatlan időre szól, míg Andrea Leadsom, a konzervatív párt egyik legbefolyásosabb politikusa, a képviselőház konzervatív frakciójának vezetője azt jelentette ki, hogy készen áll a lemondásra, ha az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Theresa May újabb engedményeket tesz az Európai Uniónak.

A NAV-nak is feladat

Magyarországon eközben Molnár Tamás, a Pénzügyminisztérium (PM) vámszakmai és a nemzetközi ügyekért felelős helyettes-államtitkára nyilatkozott brexit-ügyben. Mint mondta, a brexit jelentős többletfeladatokat ró a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra (NAV), de a felkészülés már elkezdődött.

Molnár Tamás kiemelte: első felméréseik szerint évente közel félmillió vámkezelési üggyel nő a NAV apparátusának leterheltsége a brit EU-tagság megszűnése miatt, függetlenül attól, hogy létrejön-e, vagy meghiúsul az EU és Nagy-Britannia között tervezett szabadkereskedelmi megállapodás.