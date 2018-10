A hurrikán szétzúzhatta az amerikai légierő F–22-eseit is

Két-három nappal borzalmas pusztítása után egyre világosabban látszik, hogy a modern amerikai történelem egyik legerősebb hurrikánja a Floridára szerdán lecsapó Michael. A több mint 250 km/h-s sebességgel romboló hurrikán szinte mindent romba döntött, ami az útjába került Nyugat-Floridában, de onnan északra is szedett áldozatokat. A hatóságok idáig 16 halálesetről tudnak, de ez a szám várhatóan még nőni fog, ahogy a mentőcsapatok több összeomlott épület romai közé tudnak behatolni.

– mondta Brock Longe, a szövetségi katasztrófavédelem részéről, türelmet kérve a vihar által leginkább sújtott, romokban álló Panama City lakosaitól.

Hogy mi maradt a városból, ebből a New York Times videóból is sejthető, melyen egy itt élő háromgyerekes anya megy vissza megnézni, ami az otthonából maradt. Néhány egymás hegyén álló berendezési tárgy, törmelékek, gyerekjátékok darabjai – a környéken mindenki ugyanígy járt, a településre gyakorlatilag életre alkalmatlan.

Mint érezhető, a túlélők abban a fázisban vannak, amikor sokan még nem is képesek teljesen megérteni a helyzetet és az érzéseiket, nemhogy a jövőről, tervekről tudjanak dönteni.

Bár a hatóságok is mindent próbálnak megtenni, egyelőre a káosz az úr, miközben rengeteg példa van spontán segítségre: éttermek áram vagy akár tető nélkül is kinyitnak, hogy a parkolóban ingyen melegételt adjanak azoknak, akik napok óta nem ettek rendesen.

#HurricaneMichael barreled over the Florida Panhandle causing extensive damage to Tyndall Air Force Base, #Florida, Oct. 10. This footage, captured the next day, shows the damage down U.S. Highway 98, which cuts through the center of the base. #TyndallAFB pic.twitter.com/VmF8gMS6A7