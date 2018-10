Melania Trump először kommentálta férje hűtlenségét

Férje megválasztása óta először adott hosszabb, televíziós interjút Melania Trump. Az interjút a First Lady afrikai útja során rögzítették, az egész pedig azért volt különleges, mert a megegyezés szerint a First Lady-nek bármilyen kérdést fel lehetett tenni. A pénteken leadott egyórás különkiadásban szó esett a 2016 óta történt nagyobb botrányokról: a lefizetett pornószínésznő Stormy Danielsről, a MeToo-mozgalomról és Melania Trump sokak szerint ízléstelen kabátjáról is.

Donald Trump hűtlenségéről többször írtak a lapok, ám a felesége eddig hivatalosan nem nyilatkozott ezekben az ügyekben. Most az ABC riporterének azt mondta, nem foglalkozik ezekkel a híresztelésekkel. Azt hangsúlyozta az interjú több pontján is, hogy édesanyaként és first lady-ként sokkal fontosabb dolgokkal kell törődnie. Szerinte az újságok hazugságokat írtak a kapcsolatukról. Azt mondta, hogy nem kellemes számára ezekről a hírekről hallani, de a lényeg, hogy ő pontosan tudja, mi az igazság. A házasságuk állapotát firtató kérdésre azt válaszolta:

"Rendben vagyunk."

Az idei nyár legnagyobb botránya Melania Trump számára az volt, amikor a mexikói határon lévő menekült gyerekeket egy olyan kabátban látogatta meg, aminek a hátára az volt írva, hogy "I really don't care. Do U?", vagyis "Engem aztán tényleg nem érdekel, hát téged?". A közvélemény jelentős része ízléstelennek tartotta a választást. Erről a first lady azt mondta az interjúban, hogy a kabátnak semmi köze nem volt a gyerekekhez.

"Az üzenet a baloldali médiának szólt, akik folyamatosan kritizálnak engem. Meg akartam nekik mutatni, hogy engem nem érdekel. Mondjanak, amit csak akarnak, ez nem fog engem megakadályozni abban, hogy azt tegyem, ami helyes."

– mondta Melania Trump a botrányról, ami ugyanannak a megerősítése. Donald Trump ugyanezt az üzenetet írta ki Twitterére a botrány kirobbanása után.

Melania Trumpot arról is kérdezték, hogy míg ő programot hirdet az internetes zaklatás ellen, addig a férje az egyik legnagyobb bully az interneten. Melania Trump azt mondta, nem mindig ért egyet a férje üzeneteivel vagy azok stílusával, és ezt meg is mondja neki. Majd arról is beszélt, hogy a férje tudja, hogy nagyon kemény a stílusa Twitteren, és azt is elfogadja, hogy a felesége a jövő generációjának akar segíteni a programmal.

Az interjúnak ezt a részét rögtön sok kritika érte, hiszen úgy tűnik a válaszból, hogy Trump számára mégsem világos, hogy mi a baj a twitteres viselkedésével. Mikor a First Lady-t arról kérdezték, hogy miért pont ezt a témát választotta magának, akkor azzal indokolta a döntését, hogy ő a leginkább támadott és zaklatott ember a világon.

Melania Trump a MeToo-mozgalomról azt mondta, hogy mindig is támogatta a nőket, de szerinte egyenlően kellene bánni a nőkkel és a férfiakkal ebben a kérdésben is. Vagyis nem csak a nők hangját kellene meghallaniuk az embereknek. Hozzátette, hogy szerinte túl sokszor ítélnek az ügyben konkrét bizonyítékok nélkül.

Az interjúból már tegnap jelentek meg részletek, ebben a first lady arról beszélt, hogy dolgoztak a Fehér Házban olyan emberek, akikben ő nem bízott meg, de egy részük azóta már nincs ott.