Néhány méteren múlt, hogy elkerülték minden idők legsúlyosabb légi katasztrófáját San Franciscóban

– szögezte le Bruce Landsberg, az amerikai szövetségi közlekedésbiztonsági hivatal (NTSB) vezetője a nyomozást lezáró végleges jegyzőkönyvben.

A jelentés szerint az Air Canada Airbus A320 típusú repülőgépe 140 emberrel a fedélzetén 2017. július 7-én röviddel éjfél előtt engedélyt kapott arra, hogy leszálljon a San Franciscó-i reptér jobboldali 28-as leszállópályáján. A pilóták azonban ehelyett a baloldali 28-as leszállópályával párhuzamos C gurulóútra irányították a gépet, ahol négy menetrend szerinti járat várakozott a felszállásra.

– fejtette ki az NTSB-stáb. A gép 135 utasa és ötfős legénysége nem sérült meg.

A pilóták valószínűleg leszállópályának nézték a C gurulópályát. A legénység feltehetően nem tudta, hogy a baloldali 28-as leszállópálya zárva van, mert repülés előtt és leszállás közben nem konzultáltak eleget a légi irányítással. A kapitány, aki korábban keveset használta éjszaka ezt a repülőteret, maga is beismerte, hogy összetévesztette a két 28-as leszállópályát és a C gurulóutat.

#OTD in 2017, Air Canada Flight 759 (C-FKCK) Airbus A320-211 nearly landed on a taxiway at San Francisco International Airport which was occupied by four airplanes holding short for takeoff. Over 1,000 passengers were at imminent risk. The incident is under investigation. pic.twitter.com/FkNflRYvy5