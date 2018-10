A párizsi főpolgármester megnyitja a Városházát a hajléktalanoknak

Az év végéig 1500 helyet nyit a hajléktalanok számára a párizsi önkormányzat, november végén pedig megnyitják a Városházát a fedél nélkül élő nők számára - mondta a Journal du Dimanche francia lapnak Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere.

A szocialista politikus úgy fogalmazott: "megnyomom a vészcsengőt". Vagyis már most figyelmeztetett arra, hogy sem az önkormányzat, sem az állam nem tűrheti, hogy bárki is megfagyjon Párizs utcáin. Egy februári felmérés szerint nagyjából 3000 hajléktalan él a szabad ég alatt a francia fővárosban, és ennek egyik fő oka a hajléktalan szállók telítettsége.

Anne Hidalgo 2018 végéig 1500 új helyet ígért a hajléktalanszállásokon, de "ez csak az út fele", és az Hôtel de ville (Városháza) megnyitásával akar példát mutatni minden önkormányzatnak, hogy

bármiképp, de lehetséges megoldani azt, hogy ne kényszerüljenek az emberek az utcán maradni és megfagyni a hidegben.

A Figaro azt írta, hogy két párizsi kerületi polgármester már jelezte is, hogy hasonlóképpen fog eljárni.

Hidalgo azt mondta, hogy a Városházán azokat az oszlopos termeket fogja megnyitni, ahol rendezvényeket, fogadásokat tartanak, köztük azt a csarnokot is, ahol legutóbb II. Erzsébet angol királynőt fogadta. Itt 50 ember elfér majd, de "nagy hideg esetén 100-ra is növelhető a férőhelyek száma" - mondta a főpolgármester.

A hajléktalanok ellátás itthon is közbeszéd tárgya most. Hétfőn lép ugyanis életbe az a rendelet, amely gyakorlatilag bünteti a köztéri hajléktalanságot, és akár a hajléktalan személyes holmijainak megsemmisítését is lehetővé teszi.