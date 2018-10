Megszólalt a rejtélyesen eltűnt szaúdi újságíró menyasszonya

Véleménycikket írt a New York Timesba a két hete rejtélyes körülmények között eltűnt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya.

A török Hatice Cengiz egy isztambuli egyetem doktorandusza, aki épp készült hozzámenni a férfihoz. Hasogdzsi éppen azért ment be az isztambuli szaúdi konzulátusra október 2-án, hogy átvegye a válását tanúsító papírt, amelyre szükségük volt az esküvőhöz. Többé azonban senki nem látta, és azóta se tudni, mi történt vele.

Az eset világszerte nagy érdeklődést váltott ki, mert Hasogdzsi a Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös által végrehajtott politikai fordulat nagy kritikusának számít – bírálta többek között a kritikus hangok elnyomását, a jemeni beavatkozást, vagy a katari blokádot is –, így az eltűnése mögött sokan a szaúdi vezetést sejtik. Hivatalos magyarázat még nincs, és a török hatóságok által indított vizsgálat még tart, de a kiszivárgott információk szervezett gyilkosságra utalnak. A szaúdi vezetést sok bírálat is érte az eset miatt, világcégek is bojkottot indítottak az ország ellen. Az ügy hátteréről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

Cengiz a véleménycikkében ír arról, hogyan ismerkedtek meg a férfival egy májusi isztambuli konferencián, majd hogyan kerültek közel egymáshoz. Megemlékezik arról is, hogy Hasogdzsival osztoztak a demokráciaszeretetben és az emberi jogok tiszteletében, és hogy vőlegényét mennyire megviselte, hogy szeretett hazája elhagyására kényszerült.

A férfi születésnapján megjelent cikkben a menyasszonya arról is ír, hogy hallott arról, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívná őt a Fehér Házba. Mint írja, ezt csak akkor veszi fontolóra, ha Trump valódi segítséget nyújt a történtek felderítésében.

Dzsamál felszólalt az elnyomás ellen, de a saját életével fizetett meg a szaúdi emberek szabadságvágyáért. Ha halott, és remélem, nem ez a helyzet, Dzsamálok ezrei születnek ma, a születésnapján. A hangja és a gondolatai visszhangozni fognak Törökországtól Szaúd-Arábiáig és világszerte. Az elnyomás soha nem tart örökké. A zsarnokok végül megfizetnek a bűneikért

– írja Cengiz.

Arról viszont nem írt, hogy állítólag a férfi az okosórájával felvette az eltűnése előtti vitát, és a felvételt elküldte neki. (Ennek a lehetőségét egyébként szakértők vitatják.)