Bement az eltűnt újságíró ügyét vizsgáló delegáció az isztambuli szaúdi követségre

Hétfőn egy nagyjából 12 főből, török és szaúdi emberekből álló csoport ment az isztambuli szaúdi nagykövetségre vizsgálódni az eltűnt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi ügyében.

A kormánykritikus újságírót október 2-án, a nagykövetségre belépve látták utoljára, állítja a férfi menyasszonya és több barátja. Török források szerint a férfit meggyilkolhatták, a szaúdiak ezt viszont kategorikusan tagadják.

Trump odaküldi a külügyminisztert

Az ügyben megszólalt az amerikai elnök Donald Trump is, mivel Hasogdzsi amerikai állampolgársággal is rendelkezett – szerinte akár magányosan cselekvő gyilkos is állhat az ügy mögött. Trump beszélt Szalmán királlyal is, sőt, Mike Pompeo külügyminisztert is Szaúd-Arábiába küldi, hogy segítsen a helyzet megoldásában, írja a Reuters.