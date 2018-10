Az oroszok szerint Ukrajna titokban amerikai és izraeli pilótákat képez ki

Az izraeli és amerikai légierő titokban Ukrajnában gyakorolja, hogyan lehet semlegesíteni az orosz gyártmányú Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert. Az F-15-ösöket repülő pilóták felkészítését az orosz fegyverzettel felszerelt ukrán hadsereg szakértői irányítják.

Erre azért van szükség, mivel Moszkva ilyen fegyverekkel látja majd el szövetségesét, a szíriai Aszad-rezsimet – részben megtorlásul azért, hogy egy izraeli légicsapás miatti kavarodásban a szír légierő tévedésből lelőtt egy Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgépet. A szír légelhárítás eddig Sz-200-as modellekkel volt felszerelve, melyek hatástalannak bizonyultak a – főleg iráni érdekeltségek ellen végrehajtott – menetrendszerű izraeli légicsapások ellen.

Kijev a Krím 2014-es orosz annektálása és a kelet-ukrajnai szeparatista harcok kitörése óta Moszkva ádáz ellenségének számít, ezért logikus lenne, ha kisegítené a (tegyük hozzá: meglehetősen közvetett módon) szintén az orosz befolyás növekedése ellen harcoló Izraelt és az Egyesült Államokat – arról nem is beszélve, hogy Ukrajnának égető szüksége van az USA támogatására, melyet pont az ilyen szívességekkel garantálhat.

Azonban a hírhez érdemes hozzátenni, hogy egyelőre csak szíriai és orosz orgánumok értesülésein alapul, és egyelőre maguk az érintett országok nem erősítették meg (mondjuk ritkán szoktak ilyen jellegű titkos akciókat elismerni).

Az orosz döntés a szíriai légvédelem fejlesztéséről a szeptemberi légibalesetet követően született meg. Ekkor izraeli F-16-osok a hjmamími orosz bázis leszállófolyosójának közelében hajtottak végre légicsapásokat szíriai létesítmények ellen, és ezért a szíriai légvédelem véletlenül egy arra repülő orosz Il-20-as felderítőgépet is célba vett, majd rakétával el is talált. A gép fedélzetén 14 fővel lezuhant. Az orosz vezetés azzal vádolta az izraelieket, hogy pilótáik fedezéknek használták az Iljusint, és azt is sérelmezte, hogy a 2015-ben létesített, a két ország közti véletlen incidensek elkerülése érdekében létrehozott forródróton is alig egy perccel a légicsapás előtt érkezett csak az értesítés.

Ahogy arról többször is írtunk, Szíriában az Aszad-rezsimet egyszerre támogatja Oroszország és Irán, közülük Izrael korlátozott háborút vív Damaszkusz és Teherán ellen, azonban az oroszokkal nem akar konfliktusba keveredni (ez a szándék kölcsönös).