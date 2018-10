A fejlett országokban a gyerekek majdnem fele házasságon kívül születik

Egy friss ENSZ-kutatás szerint a fejlett országokban az újszülöttek közel fele házasságon kívül születik, írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államokban ez a szám 40%, ami úgy nagyon magas szám, hogy 1970-ben még csak 10% volt az arány. Az Európai Unióban azonban még ennél is magasabb a házasságon kívül született gyerekek aránya. A legmagasabb Franciaországban, ahol 2016-ban az újszülöttek 60%-a jött világra házasságon kívül, de 50% feletti az arány Svédországban is.

Az Európai Unióban 2014-ben a gyerekek 42%-a született házasságon kívül.

A vizsgált országok közül a népességfogyástól leginkább sújtott Japánban a legalacsonyabb ez a szám (2,3%), illetve Oroszország az egyetlen, ahol szignifikánsan csökkenni kezdett a házasságon kívüli gyermekek születésének az aránya.

Az ENSZ Népesség Alapjának a tanácsadója szerint azért ilyen magas az arány a fejlett országokban, mert ezeken a helyeken működik a közegészségügy, a GYES, a korán kezdődő oktatás és adókedvezményekkel is segítik azokat, akik nem élnek házastársi kapcsolatban, de gyerekük született.

A kutatás azt is kimutatta, hogy nem a magányos szülők miatt ilyen magas ez a szám, hanem együtt élő, de házasságot nem kötő párok miatt, illetve az is közrejátszik ebben, hogy markáns változás érezhető a házassággal, gyerekvállalással és a nők munkavállalásával kapcsolatos vallási és társadalmi normákban. Például mivel a nők a karrierjük miatt egyre később vállalnak gyereket, ezért a házasság is háttérbe szorul.