Még folynak a mentési és kárelhárítási munkák a múlt héten átvonuló Michael hurrikán után Floridában. A Michael volt az egyik legerősebb vihar, ami elérte az Egyesült Államokat, múlt szerdán 250 km/h-s széllökésekkel csapott le Florida egyes részeire, de három másik amerikai tagállamban is pusztított.

Összesen 29 ember halt meg, de az áldozatok száma a hatóságok szerint még emelkedhet, mert sokakat eltűntként keresnek. Floridában a legsúlyosabb a helyzet, ott már 19-re emelkedett az áldozatok száma, hatan Virginiában, hárman Észak-Karolinában, egy ember pedig Georgiában halt meg.

Megdöbbentő látvány fogadta őket

Egy olvasónk, Zoltán a floridai Panama Cityben dolgozott orvosként a Michael átvonulása alatt. Szerinte az is súlyosbította a helyzetet, hogy evakuálást először csak a közvetlen tengerpartra adtak ki, a beljebb fekvő területeket egészen nem sokkal a hurrikán érkezése előttig biztonságosnak ítélték meg a hatóságok. Sokáig 3-as erősségűnek jelezték, de Michael végül 4-es erősségűként csapott le Floridára, és az előrejelzetthez képest keleti irányban.

A szél még az ötemeletes, elvileg hurrikánbiztos kórházban is félelmetes volt. Először azt láttuk, hogy vízszintesen esik az eső, mintha ellentmondana a gravitációnak. Aztán a hihetetlenül erős szél először megrepesztette az ablakokat, amin elkezdett beszivárogni a víz. Nemsokára már bokáig állt minden emeleten. Aztán elment az áram, majd a vízszolgáltatás is megszűnt

Azt is hozzátette, hogy az ajtók hiába voltak bereteszelve, sokat egyszerűen kitépett a szél, ami aztán törmeléket, fa és tetődarabokat sodort a folyosókon. Erős füstszag is volt, ahol megmaradt az áram, ott leszakadtak a vezetékek, és a folyosókon álló vízbe érve rövidzárlatot, néhol tüzet okoztak. Amikor enyhült a szél, az ablakokon kinézve megdöbbentő látvány fogadta őket: a kórháznak néhány fala megsérült, vagy teljesen eltűnt, a környéken a házak és autók megsemmisültek, fák dőltek rájuk, vagy a szél egyszerűen elsodorta őket. „A házak sok helyen palacsintává lapultak, méteres vastagságú fákat döntött rájuk a szél, vagy gyökerestől fordította ki őket" – írta.

Nagyon sok emberről egyszerűen semmit sem lehetett tudni, csak annyit, hogy a megsemmisült házakban voltak a vihar kitörése előtt.

Több ezer épület megrongálódott

A BBC azt írta, hogy a Michael több kórházat is megrongált Floridában, csak Panama Cityben hármat tett tönkre. Bay megyében több mint 2500 épület rongálódott meg, és legalább 162 teljesen megsemmisült. A mentőcsapatok kutyákkal keresik az eltűnt embereket Mexico Beachen és Panama Cityben is, miközben a floridai Nemzeti Gárda négyezer tagja is segít a kárelhárításban.

1200 embert kellett átmeneti szállásokon elhelyezni. Mexico Beach nagy része romokban hever, és sok kimenekített lakos még azt sem tudja, mi maradt meg az otthonából. Egyelőre még folynak a mentési munkálatok, és a hatóságoknak még biztonságossá kell tenniük a területet. Több környéken fosztogatók is megjelentek.

Az áram- és a telefonszolgáltatás csak fokozatosan áll helyre, kedden még több mint 158 ezer fogyasztó volt áram nélkül a négy tagállamban, a többségük Floridában. A benzinkutaknál és a boltok előtt több órás sorban állások alakultak ki. Olyan részek is vannak, ahova légihídon szállítottak élelmiszert és vizet az embereknek.

Hétfőn Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady is felkereste a katasztrófa sújtotta térséget. „Nagyon nehéz ez, a saját szemeddel látni a teljes pusztítást" – mondta Trump, aki Georgiába is továbbment. Rick Scott floridai kormányzó is vele volt, ő azt mondta, hogy Mexico Beach leginkább egy háborús övezetre emlékeztetett a hurrikán elvonulása után.

