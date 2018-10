Szaúd-Arábia elismerte, hogy meggyilkolták az ellenzéki újságírót

Az egész világon végigsöpört a felháborodás amiatt, hogy a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi több mint két hete egy házassági ügyintézés miatt beugrott hazája isztambuli főkonzulátusára, ahol török jelentések szerint minden valószínűség szerint megkínozták, meggyilkolták, majd csontfűrésszel darabokra szeletelt testét diplomáciai zsákokban csempészték ki. A gyilkossággal vádolt szaúdi rezsim, közelebbről Mohamed bin Szalmán teljhatalommal kormányzó trónörökös azonban eddig mereven tagadta, hogy bármit is tudna Hasogdzsi sorsáról. Azonban miután a török hatóságok módszeresen kezdték felgöngyölíteni a szálakat (és nem utolsósorban a fejleményekről gondosan szivárogtattak a médiának is), 17 napnyi tétovázást követően, péntek késő este a nyilvánosság elé állt a szaúdi államügyész, hogy előadja, mi is történt hivatalosanDzsamál Hasogdzsival:

a férfi a főkonzulátuson fizikai konfliktusba keveredett azokkal, akik "vele találkoztak", és a küzdelemben Hasogdzsi az életét vesztette.

Az ügy miatt Szaúd-Arábiában 18 embert tartóztattak le, az ellenük indított nyomozás jelenleg is folyik. Két vezető tisztségviselőt, Ahmed al-Assziri helyetes titkosszolgálati igazgatót és Szaúd al-Katáni főtanácsadót pedig menesztettek (mindketten Mohamed bin Szalmán trónörökös környezetéhez tartoztak).

Ez az első alkalom, hogy Rijád elismeri Hasogdzsi halálát, és azt, hogy meggyilkolták.

Szalmán király – aki egyes értesülések szerint neheztel fiára a feleslegesen kavart diplomáciai válság miatt – elrendelte egy kormánytagokból álló bizottság felállítását, melynek a titkosszolgálati reform lesz a feladata. A bizottság élére a trónörököst állította.

A bejelentésre ( melyet a BBC szemlézett) a király és a török elnök telefonbeszélgetését követően került sor, és a letartóztatásokat is a török hatóságok által szolgáltatott információk alapján hajtották végre.

A szaúdi bejelentés alapján úgy tűnik, hogy az udvar igyekszik titkosszolgálati partizánakciónak beállítani a gyilkosságot. Azonban a jelenlegi adatok alapján meglehetősen egyértelmű, hogy a gyilkosságot a dinasztia legfelesőbb köreiből rendelhették el. Pontosan lehet tudni, hogy az Isztambulba az újságíró eltűnése napján a királyi családdal rendszeresen szerződő légtársaság magángépein érkező, majd a gyilkosság valószínű időpontja után távozó különítmény a trónörökös testőreiből, a királyi gárdából és más kormánynak dolgozó "szakemberekből" verbuválódott. Ezen kívül Hasogdzsi megkínzása a szaúdi főkonzulátus épületében, valószínűleg a főkonzul jelenlétében, de minimum a tudtával és beleegyezésével történt. Ilyen szintű szervezettség és ilyen rangú emberek részvétele egy alapvetően könnyen lebuktatható akcióban (Hasogdzsi menyasszonya főkonzulátus előtt várakozott, az Isztambulba érkező különítmény is hamar szemet szúrt a hatóságoknak) nehezen képzelhető el állami utasítások nélkül.

A partizánakció narratívája egybeesik azzal a magyarázattal, mellyel Rijád legfontosabb szövetségesét, az Egyesült Államokat – jelesül Donald Trumpot – igyekezett megnyugtatni.