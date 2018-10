63 halott magzatot találtak egy detroiti halottasházban

A rendőrség 63 magzat tetemét távolította el egy detroiti halottasházból. Az intézményt azonnal bezáratták, és - mivel ez már a második hasonló eset egy héten belül: nemrég 11 csecsemő holttestét találták meg egy másik detroiti intézményben - elrendelték a nyomozás kibővítését - írja a Guardian.

A rendőrség szerint a helyszínen "fertelmes körülmények" uralkodtak, a vezetés pedig felelőtlen volt. A halottasház számos halálesettel kapcsolatban nem tudott bemutatni halotti bizonyítványt, más esetekben nem volt meg az engedélyük a temetésre.

36 magzatot dobozokban, 27-et pedig fagyasztókban találtak meg, miután a rendőrség kapott egy névtelen levelet egy olyan férfitól, aki perben áll a Perry Funeral Home nevű intézménnyel. A júliusban indított per vádpontjai szerint az intézmény akár három évig is tárolja a csecsemők holttesteit anélkül, hogy erről értesítené a szülőket, akik közül pedig többen úgy nyilatkoztak, hogy felajánlanák azokat tudományos célra. Emellett a vádak közt szerepel, hogy olyan temetésekre is felvettek állami támogatást, amelyeket soha nem végeztek el.

A vádat képviselő ügyvédek szerint a most megtalált 63-on kívül is vannak még nem megfelelő helyeken tárolt csecsemő-holttestek, szerintük a különféle naplójegyzékek alapján legalább 200 ilyenről van szó.

Mindezt akár tíz évig terjedő börtönbüntetéssel, valamint 50 ezer dolláros (14 millió forintos) bírsággal büntethetik.