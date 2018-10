Meglepően alacsony a legfrissebb kínai GDP-adat

Mindössze 6,5 százalék lett a harmadik negyedév végére Kína éves gazdasági növekedésének az üteme. A kereskedelmi háború gyors hatása az elemzőket is meglepte.

A kínai GDP a harmadik negyedév végén 6,5 százalék lett. Természetesen ez az érték önmagában sokat nem mond, de eláruljuk: ez egy rossz, vagyis a vártnál kisebb adat. Amikor a kínai GDP vártnál gyengébb alakulásáról írunk, két viszonyítási pont és két megjegyzés azonnal kikívánkozik.

A viszonyítási pontok:

Az első negyedév végén még 6,8, a második negyedév végén 6,7 százalékos volt a növekedési szint, vagyis a harmadik negyedév végére az eddigi ütemnél nem csak alacsonyabb lett a GDP, de még a korábbi ütemnél is jobban lassult a GDP.

Az elemzők a bejelentés előtt 6,6 százalékos konszenzus-prognózissal rendelkeztek, vagyis az eredmény tényleg nem lehetett szívderítő, ugyanakkor a 6,5 százalékos növekedés éppen az a szint, amit a kínai állam megcélzott.

És akkor a megjegyzések:

A kínai állami statisztikák megbízhatósági szintje azért nem verdesi az eget, vagyis, ha már a kínai állami statisztika is ezt mutatja, akkor tényleg lehet lassulás.

És persze az örök komment: az egész világon mindenhol irigyelnék azért ezt a növekedési ütemet.

Trump háborúja

A most bejelentett növekedés szint mindenesetre a legalacsonyabb 9 és fél éve, utoljára a 2009. első negyedéves, vagyis a válság mélypontjának tekinthető adat volt ekkora.

Mind a BBC vonatkozó cikke, mind egy nemrégiben Budapesten tartott, és a Fidelity International által szervezett „Kína-nap” előadói azt mondták ki, hogy ez némileg tudatos, hiszen a kínai belpolitika hangsúlyai az elmúlt időszakban elmozdultak a gazdaság hűtésének irányába.

Kína nagy ország – ezért aztán a kihívásai is nagyok, vagyis a kereskedelmi háború mindenképpen ilyen, de a magas adósságszint és a jüan leértékelődése is kezelendő, de legalábbis folyamatosan figyelendő rizikó.

Kicsi a mozgástér

A BBC cikke szerint a két problematika együtt azért veszélyes, mert Kínának kétfrontos háborút kell vívnia, de nincsenek fegyverei, vagyis magas adósságszint mellett nem lehet pénznyomtatással serkenteni a keresletet, és ezáltal a gazdaságot. Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics közgazdásza ennél optimistább, mert szerinte már látszik, hogy a kormányzati programok elkezdenek húzni.

A Fidelity International pedig kifejezetten „bullish” Kínával, egyik vezető Ázsia-szakértőjük, Dale Nicholls úgy véli, hogy a kínai gazdaság nagyon gyorsan alakul át, egyre erősebb a belső fogyasztás és egyre inkább már a magánszektor cégei a gazdasági növekedés motorjai,

De van megtorpanás

Zsiday Viktor befektetési szakember ugyanakkor éppen arra figyelmeztet a blogján, hogy talán az egész hónap legfontosabb híre, hogy visszaesnek a kínai autóeladások, de még az okostelefon-értékesítés is.

Kínában ma évente körülbelül 28 millió új autót adnak el, tízmillióval többet, mint az Egyesült Államokban de valóban, mint azt a South China Morning Post is írta cikkében: 26 éve nem fordult elő az, ami most: egy negyedévben kevesebb autót adtak el Kínában, mint a megelőzőben, de most ez történt.