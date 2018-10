Rasszista utas miatt áll a bál a Ryanair körül

Az essexi rendőrség a spanyol hatóságokkal együttműködve nyomoz a Ryanair pénteki Barcelona-London járatán történt ügyben. Az esetről videófelvétel is készült, ezen az látszik, hogy egy fehér férfi a mellette ülő fekete nő származására utaló sértésekkel illeti, miközben azt követeli, hogy a nő üljön el mellőle – írja a Guardian.

A videófelvételen hallatszik, ahogy a férfi a 77 éves jamaikai származású angol nőt "rusnya fekete rohadéknak" nevezi, és azt kiabálja, hogy "ne beszélj hozzám idegen nyelven, hülye, ronda tehén", mikor a nő jamaikai akcentussal szól hozzá angolul.

Az idős nő 53 éves lánya a Huffington Postnak elmondta, anyjával Barcelonából utaztak haza, ahova azért mentek, mert az anyja mostanában nem volt jól, ugyanis még nem tette túl magát a férje halálán. A férfi azt követően kezdte sértegetni, hogy a nő ízületi betegsége miatt csak nagyon lassan tudta őt beengedni az ablak melletti helyére.

A videón hallatszik, ahogy az idős nő lánya azt mondja a férfinak, hogy a nő azért ilyen lassú, mert beteg, mire a férfi azt mondja, "nem érdekel, hogy beteg-e vagy sem, ha azt mondom, hogy húzzon innen, akkor elhúz innen". A férfi ezt követően az egyik légiutas-kísérőnek is megismétli a követelését, majd azt mondja a nőnek: "ha nem ül el innen, akkor majd arrébb lököm".

A személyzet eleinte nem igazán reagált a férfi viselkedésére, először a férfi mögött ülő utas szólt rá, hogy hagyja abba, majd ezt követően az egyik légiutas-kísérő is megkérte, hogy nyugodjon meg. Eközben a körülöttük ülő utasok már azt követelték, hogy szállítsák le a reptéren álló repülőgépről a férfit. A felvételen azt is hallani, ahogy az idős nő lánya megjegyzi, hogy a férfi büdös, és ezért meg kéne mosakodnia, mielőtt arra kéri az utaskísérőket, hogy olyan helyre ültessék őket, ahol az anyja mellett tud ülni.

"Ha én, vagy bárki, akinek fekete a bőre, úgy viselkedett volna, mint ő, akkor abban az esetben egyből rendőrt hívtak volna és kidobták volna a járatról" - mondta a nő lánya. "Anyát nagyon megviselte az eset, és már előtte sem volt túl jól a gyász miatt. Én is elég rosszul érzem most magam. Felháborít, ahogy az esetet kezelték, és hogy nem dobták ki a férfit a gépről azonnal" - mondta, és azt is elmesélte, hogy a személyzet tagadta, hogy hallották volna a rasszista beszólásokat, és azt tanácsolták neki, hogy hétfőn keresse az ügyfélszolgálatot.

East Hull munkáspárti parlamenti képviselője, Karl Turner az Twitteren azt írta, "a férfit le kellett volna szállítani a járatról, és át kellett volna adni a rendőrségnek". Margaret Ferrier, a Skót Nemzeti Párt politikusa szintén elítélte az esetet: "undorító, ami a Ryanair járatán történt. A rasszista férfit ki kellett volna dobni a járatról felszállás előtt. A légiutas-kísérő képtelen volt megfelelően kezelni a helyzetet, viszont gratulálok a fekete pólós utasnak, aki közbelépett: ő hősként viselkedett" - mondta.

A légitársaság vasárnap azt írta, látták a felvételt és jelentették az ügyet az essexi rendőrségen. "Mivel ez innentől egy rendőrségi ügy, nem kívánjuk kommentálni az esetet" - írták.