Erdogan részleteket ígér a Hasogdzsi-gyilkosságról

A Hasogdzsi-gyilkosság részleteinek ismertetését ígéri Recep Tayyip Erdogan keddre – írja a Yahoo News a Haberturk nevű nevű török lapra hivatkozva.

Erdogan azt mondta a médiának, pártja parlamenti képviselőcsoportjának keddi ülésén részletekbe bocsátkozik majd az isztambuli szaúdi követségen meggyilkolt kormánykritikus szaúdi újságíró ügyével kapcsolatban.

"Miért jött az országba 15 ember és miért tartóztattunk le 18-at? Mindent részletekbe menően meg kell magyaráznunk" – mondta a török államfő a Haberturk szerint. Mindeközben az isztambuli főügyész is munkában, a szaúdi konzulátus újabb 28 alkalmazottját hívatta be vallomást tenni (a múlt heti 15 fő után, akiket szemtanúként rendeltek be az ügyészségre).

Szaúd-Arábia szombaton ismerte el hivatalosan a korábban is nyilvánvalót, vagyis hogy a nagykövetségen meggyilkolták Dzsamál Hasodgdzsit, aki közelgő házassága miatt ment be ügyeket intézni. A gyilkosságot úgy interpretálták, nem központi utasításra történt, hanem Hasogdzsi fizikai konfliktusba keveredett meg nem nevezett személyekkel a követségen, és a küzdelemben vesztette életét.

Vasárnap az arab királyság külügyminisztere is megszólalt a témában, ő azt mondta, nem tudják, hogyan halt meg Hasogdzsi. Még ugyanaznap egy a sajtónak névtelenül nyilatkozó tisztségviselő újabb az elmélettel állt elő, eszerint az újságíró gyilkosai, a követségen tartózkodó szaúdi kommandósok fenyegették őt, hogy elkábítják és elrabolják, majd miután továbbra is ellenállást tanúsított, fojtófogást alkalmaztak rajta, amibe belehalt.