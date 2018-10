Fegyveres postarablás volt Barton

Pár napon belül két rablás is történt Szlovákiában, az érsekújvári járásban, derül ki a bumm.sk cikkeiből.

Azután, hogy péntek hajnalban Nagysurányban egy benzinkutat raboltak ki ketten, most egy barti postahivatalt támadtak meg. A hétfői támadást is fegyvernek látszó tárggyal követték el – és ez most nem indokolatlan rendőri zsargon. A pénteki, szintén fegyveresnek hitt rablásról kiderült, hogy a támadónál – egy 17 éves diáknál, aki egy idősebb társa segítségével hajtott végre az akciót – játékpisztoly volt.

A hétfői postarablásról egyelőre nem sokat tudni. Az eset nem sokkal a posta zárása előtt történt. A rabló egyedül volt, és végig maszkot viselt. A postán egyetlen ember dolgozott, egy női alkalmazott, aki átadta a támadó által követelt pénzt. A zsákmány több ezer euró lehetett. A támadó autóval hajtott el a helyszínről.

