Hasogdzsi-ügy: a törökök szerint meglincselték az újságírót

A külügyminiszter azt ígéri, nem marad következmények nélkül az eset. Közben egy fojtógatós verzió is előkerült a gyilkosságról.

Semmilyen magyarázatot nem ad a Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásával kapcsolatos részletekről a rijádi „forgatókönyv”, inkább csak kérdéseket vet fel – írta hétfőn Yasin Aktay, Recep Tayyip Erdogan török elnök külpolitikai tanácsadója a Yeni Safak török kormánylapban. A legfontosabb ilyen kérdés, hogy mi történt Hasogdzsi holttestével.

Az a viszonylag fiatal, személyvédelemben és közelharcban jártas 15 szaúdi, aki a gyilkosság napján, október 2-án érkezett az isztambul szaúdi főkonzulátusra, hogyan tudott – a rijádi megfogalmazás szerint – „dulakodni” a 60 éves, védtelen Hasogdzsival? – kérdezte Aktay. Ez az „aszimmetrikus verekedés” szerint jobban hasonlít egy ártatlan ember meglincselésére, és csak remélni lehet, hogy nem állnak elő a 15 fős csoport „jogos önvédelmének történetével”.

A második kérdés, hogy miért várt Rijád ennyit a gyilkosság beismerésével, miközben az elmúlt hetekben a szaúdi hatóságok azt állították, hogy Hasogdzsi a főkonzulátusról való távozása után tűnt el. A külképviseletet először az esetet követő 13. napon vizsgálhatta át a török-szaúdi nyomozócsoport, amikor már a takarítók is több alkalommal jártak az épületben.

Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámolók, valamint neve elhallgatását kérő török tisztségviselőktől származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzulátuson brutális módszerekkel meggyilkolták. Szaúd-Arábia ezt korábban tagadta. Szombaton azonban beismerte a gyilkosságot, azt állítva, hogy az újságíró dulakodás – feltehetően egy fojtófogás alkalmazása – következtében vesztette életét.

A szaúdi külügyminiszter, Ádel al-Dzsubeir vasárnap a Fox televízióban arról beszélt, hogy a szaúdi hatóságok előtt még mindig nem ismeretes, hogyan gyilkolták meg Hasogdzsit az isztambuli konzulátuson.

A török kormánylap arról is írt hétfőn, hogy Maher Abdel-Azíz Mutreb, az isztambuli főkonzulátusra október 2-án érkezett 15 fős szaúdi csoport vezetője Hasogdzsi halála után négyszer is hívta mobilon a főkonzul szobájából a trónörökös rijádi irodájának igazgatóját, Bedr el-Asakirt. A lap szerint Abdel-Azíz Mutreb egy amerikai számot is hívott, valószínűleg Mohamed bin Szalmán testvérével, Halid bin Szalmánnal beszélt, aki Washingtonban Szaúd-Arábia amerikai nagyköveteként teljesít szolgálatot.

A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. Török menyasszonya az épületnél várta, de nem látta kijönni. Egy hétfőn megjelenthír szerint egy álruhás, Hasogdzsinak öltözött férfi – a 15 fős különítmény egyik tagja – hagyta el a főkonzulátus épületét az újságíró meggyilkolása után.