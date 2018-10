Trump: Az USA fejleszteni fogja nukleáris arzenálját

A New York Times szerint az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó ezt jelenti be Moszkvában.

Trump pont Peking térnyerésére is hivatkozva száll ki a közepes hatótávolságú rakéták egyezményéből.

Az Egyesült Államok fegyverkezésbe kezd, arra törekszik, hogy nukleáris arzenáljának fejlesztésével gyakoroljon nyomást Oroszországra és Kínára – jelentette be Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő éjszaka. Trump szerint az Egyesült Államok addig építené az arzenálját, „amíg az mindenkinek nem válik érezhetővé”.

A BBC beszámolója szerint az elnök újságírók előtt megismételte azt az állítását, miszerint Oroszország megsértette az 1987-es Középszintű Atomerőmű (INF) szerződést. Ennek a megállapodásnak a felmondásáról az amerikai elnök már a hétvégén beszélt. Hétfőn megismételte: Oroszországot nem tartotta be ennek a megállapodásnak szellemét, illetve magát a megállapodást (ami egyébként a hidegháborús korszak lezárását jelentette).

A Kreml hétfőn cáfolta az amerikai állításokat, és veszélyes lépésnek nevezte azt, hogy az USA felmondja az INF-t (az amerikai döntést Berlin pedig sajnálatosnak nevezte). Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalos magyarázatot kért Washingtontól az elnök kijelentéseire.

Közben az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, John Bolton hétfőn tárgyalásokat folytatott Moszkvában Nyikolaj Patrusevvel, az orosz biztonsági tanács titkárával. Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a RIA Novosztyi hírügynökség szerint tagadta azt az orosz állítást, miszerint Washington zsarolni akarja Moszkvát.

A mintegy ötórás egyeztetés után Bolton a független orosz Eho Moszkvi rádiónak azt nyilatkozta, hogy nagyon komoly tárgyalásokat folytatott az egyezményről. Ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok Oroszország mellett konzultálni fog ázsiai és európai szövetségeseivel a paktum jövőjéről.

Donald Trump szerint ha egy új ilyen szerződést kötnek, abba az oroszokon kívül Kínát is is be kell vonni. A CNN szerint úgy fogalmazott: Kína nem volt a megállapodásban részt vevő fél, de azt mondta: "bele kell foglalni őket".