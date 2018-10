A mozdonyvezető hibája okozhatta a tajvani vonatszerencsétlenséget

A mozdonyvezető kikapcsolta az automata sebességszabályozó-rendszert, ez okozhatta a legalább tizennyolc halálos áldozattal járó tajvani vonatszerencsétlenséget vasárnap.

A hatóságok szerint a mozdonyvezető elismerte, hogy kikapcsolta a rendszert, majd később nem kapcsolta vissza, mert közben egy vasúti forgalomirányítóval beszélt. Emiatt a vasútállomáshoz közeledve 80 km/h óra helyett 140 km/h volt az expresszvonat sebessége, ez vezetett oda, hogy kisiklott a vonat.

Egyébként a túlélők is arról számoltak be, hogy a vonat többször is nagyon erősen rázkódott az út során, és nagy sebességgel haladt azelőtt is, hogy bekövetkezett a baleset.

A mozdonysofőrt egyébként már kihallgatták, később visszaengedték a kórházba, mert bordasérüléseket szenvedett.

