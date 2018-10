Az új cseh külügyminiszter, Tomás Petrícek a Respekt nevű liberális cseh politikai hetilapnak adott interjút, amiben kiállt a liberális demokrácia mellett, és kritikus mondatokat fogalmazott meg a magyar jogállamiság helyzetéről, írja az MTI.

Petrícek szerint szükségesek azok a viták, amelyek Magyarország liberális demokráciától való elfordulásáról, a politikai ellenzék elnyomásáról és a médiaszabadságról szólnak.

Azonban ezeket Petrícek szerint érdemesebb lenne az Európai Parlamenti választások és az új Európai Bizottság felállása után lefolytatni.

A lapban beszélt arról is, hogy komoly nézetelrétés van Magyarország kapcsán közte és a cseh kormányfő, Andrej Babis között, ami azért is lényeges, mert a Sargentini-jelentés elfogadása után, a magyar jogállamiság helyzetének megvitatása az európai kormányfőket tömörítő Európai Tanács előtt van. "A tanácskozásra való felhatalmazást a kormány adja, és mi, mint külügyminisztérium részt veszünk ennek az előkészítésében. Beszélni akarok a kormányfővel Magyarországról és, ahogy már elmondtam, nem fogok szemet hunyni az országban zajló folyamatok felett" – jelentette ki.

A külügyminiszter szerint a visegrádi csoportnak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) most is megvan a maga jelentősége. Tomás Petrícek úgy gondolja, hogy Csehország Közép-Európában a "nyugodt erő" szerepét játszhatná el szomszédai irányában. Arra válaszolva, mire is gondol pontosan, a miniszter kifejtette: "beszélni kell Magyarországgal és Lengyelországgal arról, mi az, ami zavar minket, mi az, ami helytelen. Éppen abból kifolyólag, hogy a visegrádi csoportban közel vagyunk egymáshoz, nyitottak lehetünk, és partnereinkkel a kellemetlen dolgokról is beszélhetünk. Novemberben találkozom a magyar és a lengyel kollégámmal, és a jelzett témákat meg akarom nyitni."

Szijjártó gúnyosan reagált

Szijjártó Péter az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében az új cseh külügyminiszter interjújára:

"Értékeljük a külügyminiszteri munka megkezdésénél tapasztalt lendületet és megfelelni vágyást."

Hozzátette: örömmel várják a novemberi találkozót, akkor mindent megbeszélhetnek, hiszen "eddig nem volt jellemző a magyar-cseh kapcsolatokra az üzengetés, reméljük ezután sem lesz az".

Szijjártó leszögezte, hogy a visegrádi négyek együttműködése továbbra is a magyar külpolitika fókuszában marad, és a kritikus külügyminiszter helyett inkább a miniszterelnök mondatait tartja irányadónak. "Nagyra becsüljük Babis miniszterelnök Magyarország melletti kiállását" – mondta.