Törökországba utazik a CIA-igazgató a meggyilkolt szaúdi újságíró miatt

A külügyminiszter azt ígéri, nem marad következmények nélkül az eset. Közben egy fojtógatós verzió is előkerült a gyilkosságról.

Törökországba utazott Gina Haspel, a CIA igazgatója hétfőn este, a látogatást hivatalosan nem jelentették be, és a The Washington Post című lap megkeresésére a CIA szóvivője nem is kívánt reagálni a hírre.

Haspel kedden érkezik Ankarába, amikor Recep Tayyip Erdogan török elnök várhatóan helyi idő szerint kora délután beszédben tárja fel mindazt, amit Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró meggyilkolásáról a török hatóságok tudnak.

Hétfőn Donald Trump elnök újságírókkal közölte. nem elégedett azzal, amit hallott Szaúd-Arábiából, ezért végére akar járni az ügynek. "A vezető hírszerzőink ott vannak Törökországban. Majd meglátjuk, mire jutnak, holnap már többet tudok" - fogalmazott Trump. Hozzátette, hogy nemcsak Törökországban, hanem Szaúd-Arábiában is ott vannak az amerikai hírszerzők.

Amerikai elemzők szerint a CIA-igazgató ankarai látogatása jelzi az amerikai hírszerzés erőfeszítését, hogy részletesen megismerhesse és értékelje a törökök birtokában lévő információkat. Az amerikai hírszerzés egyre szkeptikusabban fogadja a történtek szaúd-arábiai magyarázatát. A The Washington Post információi szerint figyelmeztették is a Fehér Házat, hogy a gyilkosságot nem követhették el a szaúdi vezetés tudta nélkül.

Közben az NBC televízió hétfő este közölte: Dzsamál Hasogdzsi hónapokkal a meggyilkolása előtt találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg testvérével, Kálid bin Szalmán herceggel, aki jelenleg Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete. A találkozó a szaúdi nagykövetség washingtoni épületében volt, 2017 végén vagy 2018 elején. Hasogdzsi konzuli ügyek intézésére ment a nagykövetségre, ahol a diplomaták felismerték őt és azonnal hívták a nagykövetet.

Az újságíró és Kálid herceg félórán keresztül beszélgetett egymással, a megbeszélésekről azonban konkrétumok nem derültek ki. Az NBC három, meg nem nevezett forrása szerint a nagykövet arra beszélte volna rá a Washington mellett élő újságírót, hogy térjen haza Szaúd-Arábiába.

Az NBC információi szerint Kálid herceg és a királyi udvar tanácsosa, Abdullah al-Kahtáni - akit a múlt pénteken menesztettek a gyilkosságban játszott szerepe miatt - már legalább egy év óta arról győzködte Hasogdzsit, hogy térjen haza. Kahtáni az idén nyáron még magas pozíciót is ajánlott neki a királyi udvarban, vagy egy kutatóközpontban. (MTI)