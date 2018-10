Húsz évet is simán kaphat korrupcióért Görögországban a volt miniszter

Vizsgálati fogságba helyezte a görög bíróság Janosz Papantoniu volt görög védelmi minisztert, miután korrupció és pénzmosás vádjával hallgatták ki.

Papantoniu és - 16 órás kihallgatást követően szintén őrizetbe vett - felesége bankszámláin egy csaknem 3 millió svájci frankos (több mint 850 millió forintos) tételt találtak, amely a vád szerint fegyvereladási szerződésekből származik, és a hajdani miniszter a hétfői kihallgatás során nem tudott az eredetével elszámolni.

A görög parlament már tavaly megszavazta, hogy hozzanak létre bizottságot annak kivizsgálására, érintett volt-e a korábbi miniszter egy fegyverbeszerzéssel kapcsolatban felmerült pénzmosási ügyben.

Papantoniu a második miniszter Kosztasz Szimitisz 1996 és 2004 között hatalmon lévő kormányából, aki pénzmosás gyanújába keveredett. Elődjét, Akisz Cohacopuloszt 2013-ban találták ugyanilyen bűncselekményben bűnösnek,

és a maximálisan kiszabható húsz éve börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

Azért nem kellett olyan sokat ülnie: a bíróság ugyanis megromlott egészségi állapotára hivatkozva szabadlábra helyezte.

Janosz Papantoniu tárgyalásának az időpontját egyelőre még nem tűzték ki. Az biztos, hogy az elévülésben nem bízhat, mert az a görög törvények szerint a pénzmosásra nem vonatkozik.

A volt tárcavezetőt, aki 1996-tól 2001-ig a pénzügyminiszteri tisztséget is betöltötte, korábban már két alkalommal is elítélték, amiért hazudott a vagyonnyilatkozatával kapcsolatban, de büntetését egyszer felfüggesztették, egyszer pedig pénzbírságra változtatták. Amennyiben a bíróság most bűnösnek találja, akár húsz év börtönbüntetést is kiszabhat rá.

(MTI)