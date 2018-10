Hivatalosan nem az ingázó magyarokkal akarnak kiszúrni a burgenlandi hatóságok, hanem az illegális migrációt akarják megakadályozni azzal, hogy a tartomány határán lévő 60 átkelő közül 35-nél megtiltották az autóval való áthaladást. Az intézkedés ettől függetlenül sok ingázó életét nehezíti meg. Nagyobb kerülőt kell tenniük, és az engedélyezett határátkelőknél reggel nagyobbak a sorok.

Mint megírtuk: a burgenlandi hatóságok összesen 35 magyar és szlovén határátkelőnél helyeztek ki olyan táblákat, amelyek megtiltják az autók, a teherautók, a buszok és a motorok áthaladását. Ezek közül 14 a magyar–osztrák határon van. A kisebb átkelőkön csak gyalog, biciklivel, traktorral, esetleg lovon lehet áthajtani. Aki megsérti a szabályt, az 2180 eurós bírságot is kaphat.

A hivatalos indoklás szerint a tiltó táblákat a bécsi szövetségi kormány rendelete értelmében helyezték ki. A cél az, hogy az autókat a jobban ellenőrzött határátkelőkre irányítsák át, és így kontrollálják az illegális bevándorlást, írja a Burgenland.at. Ezeken az átkelőkön ellenőrzik az útleveleket vagy személyi igazolványokat is. Magyarországról mostantól csak 24 átkelőn lehet autóval átjutni Ausztriába.

Ausztria a menekülthullám miatt 2015-ben ideiglenesen hatályon kívül helyezte a schengeni megállapodást, és a magyar és szlovén határon bevezette az ellenőrzést. Herbert Kickl osztrák belügyminiszter szeptemberben bejelentette: ezt az intézkedést 2019 májusáig meghosszabbítják. A mostani korlátozás az osztrák–szlovák határra nem érvényes, mert ott korábban sem volt állandó ellenőrzés.

A kishatárátkelőknél már 2015 óta az volt a szabály, hogy azokon autóval, teherautóval nem lehet áthaladni. Ez eddig is szerepelt az osztrák határvédelemről szóló törvényben, közölte az osztrák rendőrség. A magyar–osztrák határátkelőkről szóló Wikipedia-felsorolásban is olvasható volt mindez. Most annyi változott, hogy ezeket ki is táblázták.

Ezeknél az átkelőknél nem mindig volt jellemző az ellenőrzés, és ezt embercsempészek is kihasználhatták. A mostani szigorításnak azonban más oka is van. A kisebb átkelőket sok ingázó magyar használta reggeli munkába járásra és délutáni hazaútra. Emiatt jelentősen megnőtt az átmenő forgalom több határközeli osztrák településen.

Ez sok osztrákot zavart, akik a Die Presse szerint a szabályok folyamatos áthágása miatt beadvánnyal fordultak az osztrák államügyészséghez. A rendőrség szerint a táblák elhelyezése a jogbiztonságot és a jogérvényesítést szolgálja.

Az intézkedés jelentősen megnehezítheti azoknak a magyaroknak a dolgát, akik Ausztriába járnak át dolgozni. „Majdnem plusz egy órát jelent nekem ez minden munkanap” – mondta az Indexnek P., aki Sopron külterületéről ingázik át Burgenlandba dolgozni. P. korábban rendszerint a lakóhelyéhez közeli schattendorfi átkelőt választotta, de azt most gépjárműveknek lezárták, és egyértelműen az ingázók miatt.

Önt is érinti az osztrák intézkedés? Írja meg nekünk tapasztalatait vagy küldjön képet.

Schattendorf már 2015-ben is kísérletezett időszakos határzárral, hogy csökkentse az áthaladó forgalmat, most pedig reggel 5 és 8, illetve délután 16 és 19 óra között tilos autóval áthaladni – vagyis éppen akkor, amikor az Ausztriában dolgozók munkába mennének, illetve hazajönnének.

P.-nek motorkerékpárja is van, de arra is kiterjed a tilalom, és az általa ismert kerülőutakat sem tudja használni. „Tudok egy vadászútról, arra kerültem, de másnap már rendőrök vártak, és megbüntettek, most még csak 20 euróra” – mondta P. „Így Klingenbach felé tudok csak munkába menni, ami nemcsak a távolság miatt több idő, hanem azért is, mert a sok átirányított ingázó miatt olyan hosszú sorok alakulnak ki, hogy az már a szocialista időket idézi.”

(Borítókép: Osztrák–magyar határ Nickelsdorfnál. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)