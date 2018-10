Nem az ölés, hanem a megfélemlítés lehet a cél

Három nap leforgása alatt egy tucat bomba – így lehet összefoglalni azt az eseménysort, ami most a legnagyobb érdeklődést váltja ki az Egyesült Államokban. Olyan embereknek küldenek csőbombákat ismeretlenek, akikben van egy közös: mindenki tudja róluk, hogy Donald Trump és/vagy az amerikai szélsőjobboldal bírálói.

A CNN több különböző hatósági forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Florida déli részén

elfogtak egy embert a csőbombákkal összefüggésben.

A Cesar Sayoc nevű férfi korábban is ismert volt a hatóságok előtt. A férfi állítólag 56 éves, az övé egy olyan fehér kisbusz, amit szintén vizsgálnak. Úgy tűnt, hogy politikai matricák vannak az oldalán. A rendőrség magyar idő szerint pénteken este fél kilenckor tart sajtótájékoztatót az ügyben. Itt olvashat el minden információt a gyanúsítottról>>>

Miután az elmúlt napokban több kritika is érte a reagálását a helyzetre, Donald Trump amerikai elnök is újabb sajtótájékoztatót tartott az ügyben. Azt mondta, hogy az ilyen cselekedetek elítélendőek, és a politikai erőszaknak semmi helye az Egyesült Államokban. "Az amerikaiaknak össze kell fogniuk" - mondta.

Sorra jöttek az újabb címzettek

Nézzük, kik voltak az eddigi címzettek:

Hillary Clintonnak és férjének, az egykori elnöknek, Bill Clintonnak, szintén New Yorkban.

Barack Obamának

Soros Györgynek

Küldtek bombát Eric Holdernek, aki 2009-től hat éven keresztül igazságügyi miniszter volt;

Maxine Waters, aki a Demokrata Párt színeiben kongresszusi képviselőnek, neki kettőt is, egyet Marylandben, egyet pedig Los Angelesben a postai rendszerben szúrtak ki, így végül nem is kézbesítették azokat;

John Brennan volt CIA-igazgatónak, aki a CNN-ben kommentátorként szokott szerepelni, neki a hírtelevízióba címezték a csomagot;

Joe Biden volt amerikai alelnöknek;

Robert De Niro színésznek;

pénteken a demokrata szenátor Cory Bookernek

James Clappernek, a Védelmi Hírszerző Ügynökség korábbi igazgatójának

Csakhogy a bombákat nem nagyon kapták meg a címzettek.

Soros otthon sem volt, amikor az egyik alkalmazottja a postaládában felfedezte a csomagot és azonnal riasztotta a rendőrséget. A Clinton-házaspárhoz sem jutott el a bomba, mert a védelmüket biztosító Titkos Szolgálat (ez az a szerv, ami a jelenlegi és egykori elnököket védi) időben kiszúrta azt.

Az Eric Holdernek szánt csomagot ugyan neki címezték, de a gyakorlatban egy demokrata törvényalkotó, Debbie Wasserman Schultz floridai irodájába küldték. A másik demokrata politikus, Maxine Watersnek szánt küldemény a postai rendszerben már "fennakadt", és John Brennan sem kapta meg a neki címzett küldeményt, azt a CNN New York-i, Time Warner Centerben lévő irodájába küldték. Robert de Niro sem kapta meg, a feladó ugyanis egy, a színész által alapított Tribeca Filmfesztivált szervező Tribeca Film Centerhez küldte a csomagot.

Pénteken egy floridai postahivatalban fedezték fel a 11. csőbombás küldeményt, amit Booker szenátornak címeztek, majd egy New York-i postahivatalban akadt fent a biztonsági ellenőrzésen egy küldemény. Az utóbbit az említett nemzetbiztonsági szakértőnek címezték, de a CNN New York-i címére küldve.

Ha az volt a feladó szándéka, hogy a bomba a címzetteket sebesítse vagy ölje meg, akkor az akciója eddig kudarcot vallott, eddig ugyanis senkinek nem esett baja. Ha viszont a hírverés, esetleg a félelemkeltés vezérelte, akkor mondhatjuk, hogy sikerrel járt.

Az FBI azt gyanítja, vagy legalábbis azt kommunikálja, hogy a bombák ugyanarról a helyről származhatnak és nagy részüket Floridából küldhette a feladó és ehhez az amerikai szövetségi postarendszert használta. A nyomozók az érintett postahivatal összes kamerafelvételét átnézik, hátha fennakad az, aki a feladójuk a bombáknak.

Nem profi szerkezetekről van szó, az eddig nyilatkozó szakértők szerint ilyen bombákat szinte bárki elő tud állítani, ha nagyon akar, az ehhez szükséges leírások rajta vannak a neten. Ha máshol nem, akkor az Iszlám Állam vagy az al-Kaida propagandaoldalain.

Ügyes vagy béna a bombakészítő

Eddig egyetlen szervezet vagy személy sem jelentkezett a gyanús csomagok feladójaként. Az ügyben nyilatkozó biztonsági szakértők a körülmények alapján arra következtetnek, hogy a feladó (vagy feladók) célja nem az ölés, hanem a félelemkeltés.

Egyelőre azt sem lehet pontosan tudni, hogy a hatóságok szerint nem túl bonyolultan összetákolt robbanószerkezetek hogyhogy nem robbantak fel, miközben a híradások közül volt olyan, amelynek a szállítás során a csomagolása is sérült. Szakértők szerint ennek két oka lehet: az elkövető vagy annyira profi, hogy úgy tud egy ilyen bombát célba juttatni, hogy az csak akkor robbanjon, amikor a csomagot kinyitják, vagy egyszerűen béna és nem ért hozzá.

Annyit tudni lehet már, hogy Sorosnak és Brennannak is hasonló szerkezetű csőbombát küldtek, az egyikben üvegdarabok voltak. Az ilyen bombákban mindig van valami "lövedék", ami a robbanáskor szétrepül, ez okozza a sérülést. Ezek a legtöbbször szögek, csavarok - ezekkel lehet elérni a repeszhatást. Néhány éve csőbombát robbantott például az a fiatalember is, aki két rendőrt sebesített meg így a Teréz körúton Budapesten, ebből is látszik, hogy ha valaki nagyon akar, házilag is elő tud állítani ilyen szerkezetet, bár az előállítása sem veszélytelen.

A por ártalmatlan, mégis rossz emlékeket idéz

A híradásokból kiderült, hogy voltak a címzettek között, akik a bomba mellé gyanús fehér port is kaptak, de ezekről utóbb kiderült, ártalmatlanok. De arra jók, hogy pánikot keltsenek vagy rossz emlékeket idézzenek: 2001-ben ugyanis valóban történt hasonló eseménysor az Államokban és annak csúnya vége lett. Több ember meghalt, miután levelekben gyanús porokat küldözgetett valaki. Később kiderült, hogy egy azóta öngyilkos lett mikrobiológust lehetett az, aki lépfene baktériumokat küldözgetett összevissza.

Bármi is a célja a most bombákat és porokat küldő támadónak vagy a támadóknak, a bombaküldözgetés eléggé felkavarta az amúgy sem túl nyugodt kampányt.

Novemberben ugyanis időközi választások lesznek, a tét pedig az, hogy vajon a Republikánus Párt meg tudja-e őrizni a többségét a képviselőházban és a szenátusban is. A november 6-i voksoláson az amerikai képviselőház teljes, a szenátus egyharmadának összetételéről, kormányzókról és számos egyéb tisztségről döntenek az amerikai szavazók.

Még semmit nem tudni, de már mindenki nagyon "okos"

Mivel kampány van, már most beindultak az összeesküvés-elméletek. A legvadabb teóriák szerint a bombaküldözgetések mögött a demokraták állnak, akik így akarják gyanúba keverni és lejáratni a republikánusok szimpatizánsait.

Igaz, a hisztériát áldozati oldalról sem tompítják. Bár még senki nem tudja, ki vagy kik állnak a küldözgetés mögött, a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője, Laura Silber például kedden már "az Egyesült Államokban és a világ sok más országában a politikát uraló, és a szélsőségességet és erőszakot tápláló gyűlöletes retorikát" okolta a történtekért, mondván: azért kapott bombát Soros, mert az "erősödő tekintélyelvűség légkörében" a saját nézeteit hangoztatja.

A bombákat - már amelyiket nem robbantották fel a tűzszerészek - az FBI quanticói laborjában vizsgálják, hátha találnak rajta olyan nyomokat, amelyek elvezethetnek a készítőhöz, készítőkhöz. A hatóságok eddigi közlései szerint a bombák alkotóelemei annyira egyszerű, bárhol beszerezhető dolgokból állnak, és nincs bennük semmi egyedi, hogy ez nehezítheti a nyomozást. Az eddigi információk alapján a rendőrök azt gyanították, hogy a tettest vagy tetteseket Floridában kell keresni.

(Borítókép: Felső sor: Barack Obama, Hillary Clinton, Soros György Alsó sor: Debbie Wasserman Schultz demokrata jogalkotó, John Brennan egykori CIA igazgató, Maxine Waters kaliforniai demokratikus képviselő, akik gyanús csomagok címzettjei voltak. Fotó: AFP)