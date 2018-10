Már 10 csőbombát találtak, egyet Robert De Nirónak címeztek

Az egész Amerikát átszövő nyomozás egy dél floridai postafiókig vezetett, számolt be róla a CNN. Az elmúlt héten több, Donald Trump elnök közismert kritikusának számító híresség és intézmény kapott levél- illetve csőbombát, köztük Soros Györgynek, a Clinton családnak, a Fehér Házba Barack Obamának címezve, a CNN New York-i irodájának, illetve szintén New York-ba, Robert De Niro produkciós irodájának címeztek ilyen küldeményt.

A küldemények nagy részében közös, hogy a floridai Opa-locka postahivatalán keresztül küldték el őket.

Két küldeményt egy Delaware-i postahivatalban fedeztek fel, ezeket Joe Biden volt alelnöknek címezték. A CNN-nek küldött csomagot futár szállította ki, írja a CNN. A bombák mindegyike hasonló egymáshoz.

A hatóságok terrorcselekményként értékelik a történteket. A szerkezeteket az FBI virginiai laborjában vizsgálják. A hatóságok arra is választ keresnek, hogy mi lehet a feladó célja, mivel egyik szerkezet sem robbant fel. Ebből két következtetést vontak le: az elkövető vagy nagyon profi, vagy teljesen amatőr.