A brazil Trump és a lecsukott exelnök jelöltje között dől el az elnökválasztás

A bíróság múlt héten utasította el a fellebbezését, Lula da Silva így is a legnépszerűbb elnökjelölt volt.

Megkezdődött az elnökválasztás második, mindent eldöntő fordulója Dél-Amerika legnépesebb országában, Brazíliában. A 147 millió választásra jogosult a sokak által a brazil Trumpnak kikiáltott, szeptember elején egy kampányrendezvényen megkéselt radikális Jair Bolsonaro, és az országot sokáig irányító, de korrupciós botrányokba keveredő baloldali Munkáspárt jelöltje, Fernando Haddad közül választja ki az ország új vezetőjét.

A legutolsó, szombaton közzétett két felmérés alapján Haddad támogatottsága némileg emelkedett, de az első fordulóban is az élen végző Bolsonaro maradt a favorit, várhatóan 55 százalékot szerez majd.

A korrupció és az erőszak a kampány középpontjában

2017-ben a brazilok 62 százalék a korrupciót nevezte Brazília legnagyobb problémájának, és sokan csalódtak a hagyományos politikai elitben. Sokatmondó, hogy Michel Temer eddigi elnök 2 százalékos népszerűségi mutatóval távozik majd hivatalából.

A korrupciós botrányokkal is összekapcsolódik Brazília legsúlyosabb recessziója, ami a brazil reált is rekordmélységbe lökte a dollárhoz képest. Szintén súlyos problémát jelent az elharapódzó bűnözés, tavaly minden korábbinál több, 63 880 gyilkosság történt az országban. A brazil politikai helyzetről, és arról, hogyan jutott idáig az ország, itt írtunk bővebben>>>

Bolsonaro változást ígért

A korrupciós ügyekbe keveredett nagy pártoktól elforduló, és kiábrándult brazilokra építve sikerült előretörnie az elmúlt hónapokban az egyik kis párt, a Szociálliberális Párt (PSL) jelöltjeként induló Bolsonarónak, aki változást ígért. „Ha Isten is úgy akarja, holnap ünnepelhetjük az új függetlenség napját" – írta a Twitteren a második forduló előtt.

A korábban szélsőséges, szexista, homofób és rasszista kijelentéseiről is ismert Bolsonaro többek között azzal kampányolt, hogy neki makulátlan az előélete, és Trumphoz hasonlóan a politikai mocsár lecsapolását ígérte. Trópusi Trumpnak is elnevezték, azonban a bűnözés visszaszorításához hangoztatott radikális javaslatai miatt sokan Rodrigo Duterte fülöp-szigeteki elnökhöz hasonlítják.

A volt katonatiszt a szociális konzervativizmust ötvözné a gazdasági liberalizmussal, és úgy tűnik, hogy a piacok inkább az ő győzelmének örülnének. Bolsonaro hatalmas gazdasági növekedést, infrastrukturális fejlesztéseket ígért, miközben a Munkáspártot összekapcsolta a rossz közbiztonsággal, a korrupcióval és a nehézkes bürokráciával. Így rengeteg protestszavazatra is számít Haddaddal szemben.

Lula helyett ugrott be

A libanoni származású Haddad az ország legnépszerűbb, egyben legutáltabb politikusa, Luiz Inácio Lula da Silva volt elnök helyett ugrott be a Munkáspárt jelöltjeként, alig egy hónappal az első forduló előtt. Lula áprilisban 12 év börtönt kapott korrupcióért és pénzmosásért, ezért nem indulhatott a választáson, de a legtöbben úgy vélik, hogy a börtönből is ő mozgatja a szálakat a pártja körül.

Haddad Sao Paulo polgármestere, és oktatási miniszter is volt korábban, azonban az is kiderült, hogy országos szinten alig ismerték az első forduló előtt. Azt ígérte, hogy visszatérnek a Lula elnöksége alatti gazdasági fejlődéshez, visszafordítaná a megszorító intézkedéseket. Haddad is új munkahelyeket, és az oktatás fejlesztését ígérte.

Ellenfeléhez hasonlóan ő is protestszavazókat próbált mozgósítani, egy nappal a választás előtt is azzal kampányolt, hogy meg fog fordulni a felmérésekben jelzett eredmény. Haddad törvénytelen kampányfinanszírozással vádolta Bolsonarót, akit azzal is támadott, hogy nem állt ki vele televíziós vitára.

Bolsonaro erről azt mondta, hogy a szeptemberi késelés miatt – amikor 40 százalékos vérveszteséget szenvedett, és több műtétet is végre kellett hajtani rajta –, orvosai tiltották el a vitától. Bolsonaro az elmúlt másfél hónapban a közösségi médián keresztül kampányolt, nyilvánosan nem jelent meg.

