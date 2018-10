20 éve dolgozom az FBI-nak, de ilyen szörnyű bűnügyi helyszínt még nem láttam

Odabent szörnyű a látvány. Ez az egyik legszörnyűbb bűnügyi helyszín, ahol valaha voltam, pedig jártam már repülőgép-szerencsétlenségeken is... Borzalmas.

- nyilatkozta könnyeivel küszködve Wendell Hissrich, Pittsburg közbiztonsági igazgatója, miután megtekintette az Élet Fája zsinagógát az összesen 11 halálos áldozatot és 6 sérültet követelő szombati mészárlást követően. Bob Jones, az FBI helyi irodájának vezetőjének elmondása szerint pályafutása két évtizede alatt még volt dolga ilyen szörnyű látvánnyal.

A pittsburghi zsidó tanács elnöke, Jeff Finkelstein szerint a több mint 150 éves gyülekezet ortodox zsinagógájába szombat reggelenként 50-60 ember járt rendszeresen. Szombaton helyi idő szerint délelőtt 10 órakor épp egy kislány névadó ünnepsége zajlott, amikor a támadó három pisztollyal és a tömeggyilkosságokhoz előszeretettel használt AR-15-ös karabéllyel felfegyverkezve behatolt az épületbe, és

Minden zsidónak meg kell halnia!

kiáltások kíséretében tüzet nyitott.

A lövéseket követően azonnal értesített rendőrök gyorsan reagáltak, perceken belül megérkezett az első járőr, akiket azonban a tettes, egy bizonyos Robert Bowers lövésekkel fogadott. Két rendőr meg is sérült, mire erősítést hívtak. A helyszínre érkező SWAT-egységek körülzárták a zsinagógát, és tárgyalásba is bocsátkoztak a merénylővel. Később azonban megpróbálták semlegesíteni, és ez két sérült kommandós árán sikerült is. A megsebesített Bowers megadta magát.

Az amerikai antiszemitizmust monitorozó legtekintélyesebb szervezet, az Anti-Defamation League szerintbár a zsinagógákmindig is kedvelt célpontjai voltak a fajvédő/neonáci támadásoknak, mégis

a mostani volt az Egyesült Államok minden idők legsúlyosabb antiszemita támadása

Budapesten is emlékeznek az áldozatokra

A zsinagógánál több százan virrasztottak az éjjel, énekekkel emlékezve az áldozatokra. A tragédia súlyát a számos helyszíni tudósítás szerint az növelte, hogy Squirrel Hill negyede igen összetartó közösséget alkot, ahol mindenki mindenkit ismer. Az eredetileg főleg zsidó származású családok által lakott, de mára igazi multikulti kerületté váló Squirrel Hillhez Pittsburgh szinte minden lakóját köti valamilyen emlék.

A merényletet követően számos amerikai nagyvárosban tartottak megemlékezéseket, két jelentős zsidó közösséggel rendelkező metropoliszban, Los Angelesben és New Yorkban megerősített járőröket küldtek az utcákra.

A Mazsihisz közleményben tudatta, hogy Budapesten is tartanak vasárnap gyászmegemlékezést a Frankel Leó úti zsinagógában (Budapest II. ker., Frankel Leó út 49.). A zsidó szervezet szerint

Bárhol érjen támadás egy zsidó közösséget az olyan, mintha az egész zsidó népre rontanának rá. Ami szombat délelőtt Pittsburgh-ben történt imádkozó hittestvéreinkkel, véres példája annak, hová vezethet a gyűlölet. Mert nincs ártalmatlan gyűlölet, nem lehet bagatellizálni az uszítást – erre világít rá a 11 áldozat tragédiája.

Halálra ítélhetik a merénylőt

Az elkövető Robert Bowers – akiről itt szedtük össze a vasárnapig nyilvánosságra került összes információt - egy bűntetlen életű, ámde a neten aktív antiszemita propagandát kifejtő neonáci. Bowers ellen a szövetségi ügyészek kapásból nem kevesebb, mint 29 vádat emeltek, köztük a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságot, vagy gyűlöletbűncselekményt. Ha a bíróság az ellene felhozott legsúlyosabb vádpontokban bűnösnek mondja ki, akkor

valószínűleg halálra fogják ítélni.

Az esetről "mély szomorúsággal" értesülő Donald Trump amerikai elnök a korábbi iskolai tömegmészárlásokhoz hasonlóan ezúttal sem a fegyvertartással kapcsolatos megengedő jogszabályokat, netán a kiélezett, indulatoktól fűtött közhangulatot okolta a történtekért, hanem azt, hogy

a zsinagógában nem voltak fegyveres őrök, mert akkor "a lövöldözés egészen máshogy is végződhetett volna."

Trump arról is beszélt, hogy érdemes lenne megfontolni a halálbüntetés szigorítását.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP FBI-ügynök a pittsburgh-i zsinagógánál

Több nemzetközi vezető, köztük Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, Benjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök is elítélte a támadást. Christophe Castaner francia belügyminiszter a pittsburghi támadást követően éberségre sürgetett a zsinagógák körül (Franciaországnak az utóbbi éveknek több antiszemita támadással kellett megküzdenie). A floridai látogatáson tartózkodó Áder János köztársasági elnök is részvétét fejezte ki az áldozatoknak. A miniszter felkérte a prefektusokat, hogy helyezzék fokozott megfigyelés alá az imaházakat a hétvégén.

Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP