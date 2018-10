Herointanyákat számolt fel 700 nyomozó Spanyolországban

Nagyszabású hatósági akcióban herointanyákra csapott le hétfőn a spanyol rendőrség Barcelonában. Legkevesebb 55 gyanúsítottat vettek őrizetbe - írja az MTI.

A kábítószer-kereskedelemre használt, lepusztult épületeket több mint 700 nyomozó és a helyi rendőrség 150 tagja fésülte át a drogellenes razzia keretében -

Az AP amerikai hírügynökség helyszínen lévő fotóriporterének beszámolója szerint rengeteg állig felfegyverzett rendőrt lehetett látni, akik gyanúsítottakat kísértek rendőrségi furgonokba. A reggel nagy részében rendőrségi helikopterek köröztek Barcelona felett.

A hatóságok szerint a mostani műveletet a lakóházakban üzemelő kábítószer-kereskedelmi láncok tevékenységét feltárni hivatott, két évig tartó nyomozás előzte meg.

More than 800 police officers, almost 40 raids, and at least 55 arrested - find out what happened in today's large-scale drug bust in the #Raval in #Barcelona *https://t.co/Osg1E7SiGZ. pic.twitter.com/aqVobiQ6wT