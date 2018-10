Lemondott az albán belügyminiszter, pedig nem is ő volt drogkereskedő, csak a féltestvére

A minisztercseréről szóló bejelentés váratlan volt és indoklás nélkül maradt. Fatmir Xhafaj, vagyis a baloldali kormány korábbi igazságügy-minisztere, majd 19 hónapon át belügyminisztere valóban rengeteg támadást kapott, de mindig minden vádat visszautasított, és úgy tűnt, hogy Edi Rama kormányfő is kitart mellette.

A két fő kritika az volt egyébként vele szemben, hogy az 1959-es születésű jogász

már a kommunista rezsimben is nagy ember volt, állítólag még „vallatóként” is dolgozott,

féltestvére, Agron pedig drogkereskedő, több mint hét év börtönbüntetésre ítélték Olaszországban.

A törvény ereje

Az ellentmondásos politikus azonban éppen azért volt mégis népszerű, mert a „Törvény ereje” elnevezésű akciósorozat közben komoly csapásokat mért az albán maffiára.

Emiatt maga a miniszterelnök is rendre elismerően nyilatkozott Xhafaj teljesítményéről, ugyanakkor jelezte: nagyobb gyorsaságot és jelentősebb eredményeket vár utódjától. Albánia egyébként speciális helyzetben van, az ország lakossága számára jelentős jövedelmet jelent a drogtermesztés és a csempészés, de az unió jelentős összegeket is fordít ezek felszámolására is.

Politikai háttér

A pénzt nem ingyen adja az unió, Albánia a NATO tagja, és az európai uniós tagság várományosa. Brüsszel többször felszólította a balkáni országot, hogy lépjen fel határozottabban a korrupció és a szervezett bűnözés, azon belül is a kábítószer-kereskedelem ellen.

Edi Rama már meg is nevezte Sander Lleshit, az új belügyminisztert, ő korábban a hadsereg tábornokaként szolgált, folyékonyan beszél németül, és Németországban, illetve az Egyesült Államokban tanult.

Fotó: Denis Balibouse / Reuters Edi Rama

Ellenzéki vélemény

A jobboldali ellenzéki Demokrata Pártot vezető Lulzim Basha szerint a belügyminiszter távozása mérföldkő volt a politika megtisztításáért folytatott harcban. Basha hangsúlyozta, hogy Xhafaj volt az egyetlen olyan európai belügyminiszter, akinek fivére kábítószer-kereskedő.

Mindez már csak azért sem vetett túl jó fényt az országra, mert a kettővel ezelőtti belügyminiszter,Saimir Tahiriugyancsak azért mondott le, mert rokonságát kapcsolatba hozták az Olaszországba irányuló motorcsónakos kábítószer-csempészettel.