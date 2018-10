Trump a médiát tette felelőssé Pittsburgh-ért, és odautazik

Helyi idő szerint kedden reggel Donald Trump és Melania Trump is Pittsburghbe utazik, ahol a hétvégén egy zsinagógában rendezett vérengzést egy férfi. A hétvégi támadásban 11-en veszítették életüket.

A támadásról (és a szintén a napokban, az elnök kritikusainak szétküldött levélbombákról) Trump azt írta a Twitteren, hogy "nagy düh" tapasztalható, és ennek kiváltó oka "részben a pontatlan, olykor pedig a hamis hírek terjesztése".

Trump szerint "az Álhír Médiának, az Emberek Igaz Ellenségének" fel kell hagynia nyilvánvalóan ellenséges magatartásával, is tisztességesen kell beszámolnia a hírekről. Ez nagyban hozzájárulna az országban érezhető harag és felháborodás lángjának eloltásához, ami majd "összehoz minden oldalt."Az álhírek készítői mindent megtesznek, hogy a republikánusokat, a konzervatívokat és őt tegyék felelőssé az ország megosztottságáért és a gyűlölködésért, amelyek - Trump szerint - nem új keletű problémák. Az álhíreket közlő média okoz olyan problémákat, amelyeknek következményeit fel sem fogják.

Az amerikai elnököt számos bírálat érte a történtekért, retorikáját tették felelőssé az erőszakos, illetve erőszakos szándékú cselekményekért. Az AP amerikai hírügynökség rámutatott, hogy bár Trump elítélte a politikai indíttatású erőszakot és egységre szólított fel, a közelgő november 6-i félidős kongresszusi választások tudatában az elnök nem hagyott fel heves bírálataival a demokraták és a vele kritikus médiával szemben.

"Láthattuk a sajtó erőfeszítéseit az utóbbi órákban, hogy egy egyén sötét cselekedeteit politikai előnyök gyűjtésére használja velem és a Republikánus Párttal szemben" - hangoztatta egy pénteki kampányrendezvényen. Hívei válaszul a CNN-t becsmérlő jelszavakat skandáltak.

Sarah Sanders, a Fehér Ház szóvivője azt mondta hétfőn este, hogy az elnök azért akar a helyszínre menni, hogy támogatását kimutassa, bár voltak, akik óva intették a látogatástól. Sanders hátborzongató tömeggyilkosságnak és gyűlölet bűncselekménynek nevezte az esetet.

Sanders arra is emlékeztetett, hogy Trump, akinek lánya, veje és három unokája is zsidó, imádja a zsidó közösséget, és a lánya többször is felemelte a hangját értük.